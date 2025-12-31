“La historia se repite”: abandonan a Belén en la puerta del refugio

Belén, una perrita criolla de más de cuatro años, fue dejada en la puerta de la Fundación Doggy In Home. Foto: @doggyinhome

La Fundación Doggy In Home, dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales en Bogotá, denunció una situación que se repite y que mantiene en alerta a su equipo: el abandono de animales en la puerta de la fundación, una práctica que, aseguran, se ha vuelto cada vez más frecuente y difícil de afrontar.

El más reciente caso es el de Belén, una perrita criolla de más de cuatro años, que fue dejada frente a las instalaciones sin previo aviso. “La historia vuelve a repetirse”, señaló la fundación a través de sus redes sociales, donde expresó su angustia por la forma en que algunos animales están siendo abandonados, “como si fueran bolsas de basura”, dijo el equipo en la publicación.

Desde la organización advierten que, aunque dejarla en la calle no es una opción, la situación actual los supera. La fundación reconoce que no cuenta con la capacidad física ni económica para asumir un caso más, lo que hace aún más complejo responder a este tipo de abandonos inesperados. Cada nuevo ingreso implica gastos inmediatos, atención constante y recursos que hoy son limitados.

Belén deberá pasar por el protocolo de ingreso, que incluye exámenes médicos para determinar su estado de salud y posibles tratamientos. Estos procedimientos representan un nuevo costo para la fundación, que ya enfrenta un panorama financiero crítico.

Doggy In Home enfatiza que su labor se sostiene gracias a donaciones, apoyo ciudadano y la difusión de sus causas. Por eso, hicieron un llamado urgente a la comunidad para visibilizar esta problemática, compartir la información y, quienes estén en capacidad, realizar un aporte económico que les permita continuar con su trabajo de rescate y cuidado.

“La preocupación no es solo por Belén, sino por el temor de que esto siga ocurriendo”, advirtieron desde la fundación. Los proteccionistas insisten en la necesidad de promover la tenencia responsable y recordar que abandonar un animal no es una solución, sino una forma de trasladar una responsabilidad a organizaciones que ya operan al límite.

Mientras Belén comienza su proceso de evaluación y cuidado, la fundación reitera su llamado a la solidaridad y al compromiso ciudadano. Recuerdan que cada ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia para animales que no tienen voz.

