Lanzan plataforma para identificar candidatos comprometidos con la protección animal

La protección y el bienestar animal son temas cada vez más importantes en la agenda publica. Por esta razón, LatinGroup for Animals, una red de organizaciones que busca mejorar la situación de los animales en América Latina a través de la incidencia política, lanzó en Colombia la campaña Voto Animalista, una iniciativa que promueve compromisos públicos y verificables por parte de candidaturas de todos los partidos, de cara a las elecciones generales de 2026.

La campaña pretende instalar la causa animal como un tema relevante en los procesos electorales y en la agenda pública, más allá de ideologías o afiliaciones políticas. La propuesta central es que aspirantes al Congreso y otros cargos de elección popular firmen una carta en la que se comprometan a impulsar medidas concretas contra el maltrato, el abandono y otras formas de violencia hacia los animales.

Además de promover estas adhesiones, la plataforma funciona como una herramienta de transparencia ciudadana. A través del sitio web oficial, cualquier persona puede consultar qué candidaturas han firmado el compromiso y cuáles aún no se han pronunciado. La intención es que el electorado cuente con información clara y accesible para valorar las propuestas en materia de protección animal y ejercer presión democrática para que más aspirantes se sumen.

“Buscamos movilizar e informar a la ciudadanía, entregándole herramientas para exigir a sus representantes un compromiso real. En nuestra web, cualquier persona puede verificar quiénes han firmado y quiénes ignoran esta realidad”, señaló Sofía Videla, directora de campañas de LatinGroup for Animals.

Hasta la fecha, la campaña ya suma adhesiones de candidaturas al Senado como Esmeralda Hernández, Ariel Ávila, Juan Carlos Losada, Andrea Padilla, Fabián Díaz, entre otros. También han firmado aspirantes a la Cámara de Representantes como Juan Camilo Fuentes, Mariana Gil, Maria Fernanda Carrascal, Natalia Goyeneche, junto a otros nombres que aparecen en el listado público.

Esta estrategia ya ha sido utilizada en otros países. En Chile, durante 2025, la campaña logró cerca de 200 candidaturas firmantes y 26 de ellas resultaron electas, consolidando una bancada transversal dispuesta a impulsar legislación en favor de los animales.

Los promotores de la iniciativa insisten en que Voto Animalista no exige adhesión partidaria, sino alineamiento con principios mínimos de respeto y protección hacia los animales. Su meta es consolidarse como una herramienta ciudadana y de articulación social que integre esta causa en el debate público y electoral.

La lista completa de candidaturas adheridas y las herramientas para solicitar compromisos están disponibles en el portal oficial de la campaña.

