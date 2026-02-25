Publicidad

Home

La Red Zoocial

Lanzan plataforma para identificar candidatos comprometidos con la protección animal

De cara a las elecciones de 2026, la red LatinGroup for Animals lanzó en Colombia una plataforma que permite identificar qué candidatos han firmado compromisos públicos en favor de la protección y el bienestar animal.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
25 de febrero de 2026 - 03:40 p. m.
Voto Animalista busca instalar el bienestar animal como tema clave en la agenda electoral de 2026.
Voto Animalista busca instalar el bienestar animal como tema clave en la agenda electoral de 2026.
Foto: Alcaldía de Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La protección y el bienestar animal son temas cada vez más importantes en la agenda publica. Por esta razón, LatinGroup for Animals, una red de organizaciones que busca mejorar la situación de los animales en América Latina a través de la incidencia política, lanzó en Colombia la campaña Voto Animalista, una iniciativa que promueve compromisos públicos y verificables por parte de candidaturas de todos los partidos, de cara a las elecciones generales de 2026.

La campaña pretende instalar la causa animal como un tema relevante en los procesos electorales y en la agenda pública, más allá de ideologías o afiliaciones políticas. La propuesta central es que aspirantes al Congreso y otros cargos de elección popular firmen una carta en la que se comprometan a impulsar medidas concretas contra el maltrato, el abandono y otras formas de violencia hacia los animales.

Vínculos relacionados

Caminata canina solidaria apoyará a damnificados por inundaciones en Córdoba y Antioquia
Doggy Click, la plataforma para encontrar a su nuevo mejor amigo peludo en Bogotá
“Te voy a amar mucho”: adoptan a la perrita más viejita en jornada de adopción en Medellín

Además de promover estas adhesiones, la plataforma funciona como una herramienta de transparencia ciudadana. A través del sitio web oficial, cualquier persona puede consultar qué candidaturas han firmado el compromiso y cuáles aún no se han pronunciado. La intención es que el electorado cuente con información clara y accesible para valorar las propuestas en materia de protección animal y ejercer presión democrática para que más aspirantes se sumen.

“Buscamos movilizar e informar a la ciudadanía, entregándole herramientas para exigir a sus representantes un compromiso real. En nuestra web, cualquier persona puede verificar quiénes han firmado y quiénes ignoran esta realidad”, señaló Sofía Videla, directora de campañas de LatinGroup for Animals.

Hasta la fecha, la campaña ya suma adhesiones de candidaturas al Senado como Esmeralda Hernández, Ariel Ávila, Juan Carlos Losada, Andrea Padilla, Fabián Díaz, entre otros. También han firmado aspirantes a la Cámara de Representantes como Juan Camilo Fuentes, Mariana Gil, Maria Fernanda Carrascal, Natalia Goyeneche, junto a otros nombres que aparecen en el listado público.

Esta estrategia ya ha sido utilizada en otros países. En Chile, durante 2025, la campaña logró cerca de 200 candidaturas firmantes y 26 de ellas resultaron electas, consolidando una bancada transversal dispuesta a impulsar legislación en favor de los animales.

Los promotores de la iniciativa insisten en que Voto Animalista no exige adhesión partidaria, sino alineamiento con principios mínimos de respeto y protección hacia los animales. Su meta es consolidarse como una herramienta ciudadana y de articulación social que integre esta causa en el debate público y electoral.

La lista completa de candidaturas adheridas y las herramientas para solicitar compromisos están disponibles en el portal oficial de la campaña.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gatos

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.