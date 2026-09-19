La razón científica detrás de los videos de perros que se desploman al jugar

Aunque en plataformas digitales como TikTok o Instagram este tipo de videos suelen viralizarse y acumular miles de reproducciones bajo la etiqueta de contenidos “graciosos” o “tiernos”, la realidad médica detrás de estos episodios se aleja de ser un juego. Se trata de narcolepsia canina, un trastorno neurológico de origen…

Seguramente ha visto en redes sociales cuando perritos corren por la emoción y caen al suelo de manera repentina. Puede que le haya causado gracia, yo también me he reído, pero ¿qué significa realmente este comportamiento?

Aunque en plataformas digitales como TikTok o Instagram este tipo de videos suelen viralizarse y acumular miles de reproducciones bajo la etiqueta de contenidos “graciosos” o “tiernos”, la realidad médica detrás de estos episodios se aleja de ser un juego. Se trata de narcolepsia canina, un trastorno neurológico de origen hereditario que convierte instantes de euforia, juego o alimentación en caídas abruptas hacia un sueño profundo.

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Pero no se asuste, la narcolepsia en las mascotas es una condición neurológica no mortal ni dolorosa que afecta principalmente a animales jóvenes. Estos colapsos pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos y suelen estar acompañados de cataplejía, un síntoma caracterizado por la parálisis muscular temporal.

A pesar del impacto que genera ver a un animal desplomarse en medio de una actividad cotidiana, el perro conserva cierta conciencia de su entorno mientras permanece inmóvil y, por lo general, despierta de manera abrupta tan pronto como recibe un estímulo físico o escucha un ruido fuerte en su entorno.

Desde el punto de vista neurobiológico, la causa principal de este trastorno radica en una alteración genética en la regulación de la hipocretina, un neurotransmisor esencial en el sistema nervioso para controlar los ciclos de sueño y mantener los estados de vigilia. Cuando un perro con esta mutación experimenta una emoción intensa, tal como la alegría desmedida al ver llegar a su tutor, el entusiasmo por un premio o la dinámica activa del juego, su cerebro activa de manera desproporcionada e inapropiada los mecanismos asociados al sueño REM en un momento en que el animal debería estar despierto.

@nmasunivision Gösta es un cachorro de cocker spaniel de tan solo 15 semanas de vida que se ha vuelto viral en las redes sociales por quedarse dormido de manera repentina. Él tiene dos padecimientos médicos: narcolepsia y cataplexia. Según su diagnóstico, Gösta se duerme involuntariamente cuando tiene emociones intensas, como cuando juega, corre, come o simplemente cuando se emociona al ver llegar a uno de sus dueños. A pesar de la preocupación que despertó en redes, sus dueños dicen que tiene una vida feliz. #nmásunivisionviral #perro #narcolepsia #gosta ♬ sonido original – N+ UNIVISION – N+ UNIVISION

¿Cómo diagnosticarla?

Diagnosticar la narcolepsia en la consulta veterinaria diaria representa un reto de alta complejidad. El Doctor Carlos Cifuentes, representante veterinario del Pet Food Institute (PFI) en Colombia, explica que la dificultad radica en la naturaleza episódica del trastorno: “La narcolepsia es difícil de diagnosticar porque sus signos pueden ser episódicos y muy similares a los de otras enfermedades. El perro puede colapsar repentinamente, especialmente durante momentos de excitación o juego, y recuperar la normalidad en segundos o minutos. Además, entre episodios, el examen neurológico suele ser normal”.

Debido a esta peculiaridad clínica, la afección suele confundirse con relativa frecuencia con las crisis epilépticas o con síncopes de origen cardíaco. No obstante, existen diferencias fundamentales que el especialista debe evaluar. Durante un ataque narcoléptico con cataplejía, el peludo suele mantener la mirada y la percepción consciente de su alrededor, sin manifestar las rigideces musculares, temblores involuntarios o convulsiones tónico-clónicas típicas de la epilepsia.

En los consultorios, además de descartar fallas cardiovasculares o trastornos del movimiento, los profesionales pueden recurrir a estudios del sueño o análisis del líquido cefalorraquídeo cuando se encuentran disponibles. Ante este panorama, los videos ocasionales grabados por los tutores, siempre que se capten de forma espontánea y sin poner en riesgo al animal, se convierten en una herramienta diagnóstica de inestimable valor para el neurólogo veterinario.

Más allá del impacto que causa observar un colapso, la falta de un manejo adecuado conlleva consecuencias serias para la integridad física y la salud emocional de la mascota. Las caídas recurrentes incrementan exponencialmente el riesgo de traumatismos, fracturas o golpes severos, especialmente si el animal se desploma sobre superficies duras, escaleras o zonas elevadas.

En el plano emocional, si el perro empieza a asociar la emoción, la interacción o el juego con la pérdida del control de su cuerpo, puede desarrollar estados de ansiedad o estrés crónico, llegando a aislarse o limitar de manera progresiva sus actividades habituales.

Por esta razón, el abordaje clínico de la narcolepsia canina debe ser integral. Dado que no existe una cura definitiva, la terapia se enfoca en la prevención de accidentes y en la moderación de los estímulos ambientales. En los casos donde los episodios son extremadamente frecuentes o afectan drásticamente la dinámica diaria, los médicos veterinarios pueden recetar tratamientos farmacológicos orales orientados a regular la duración y frecuencia de los ataques.

Como parte indispensable de este cuidado integral, la nutrición desempeña un rol preventivo y de soporte fundamental. Desde el Pet Food Institute destacan que una dieta balanceada y adaptada a las necesidades específicas de la mascota contribuye al sostenimiento general de su sistema nervioso y de su masa muscular. Perros y gatos requieren de más de 40 nutrientes esenciales administrados en proporciones óptimas. Un organismo bien nutrido cuenta con mejor capacidad de respuesta ante el desgaste físico y el estrés asociado a las condiciones neurológicas crónicas.

Por otro lado, la tendencia de publicar estas crisis en plataformas digitales bajo la premisa de generar contenido humorístico genera una profunda preocupación en la comunidad médica veterinaria. Al respecto, el Doctor Cifuentes advierte con firmeza sobre los riesgos éticos de esta práctica: “El principal riesgo es convertir una enfermedad en entretenimiento. El bienestar de la mascota siempre debe estar por encima de los likes, las visualizaciones o cualquier beneficio económico. Si un tutor sabe que la excitación, el juego o determinados estímulos pueden desencadenar un episodio y los provoca deliberadamente para grabarlo, está exponiendo al animal a un riesgo innecesario y repitiendo una situación potencialmente estresante”.

Además de poner en peligro la integridad física del perro al provocarle caídas forzadas, la viralización de este tipo de videos contribuye a normalizar una patología seria. Al catalogar el colapso como una conducta “curiosa” o “chistosa”, muchos tutores retrasan la consulta con el especialista, asumiendo erróneamente que se trata de un hábito inofensivo de la raza o de la personalidad del animal.

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Frente a la sospecha de que una mascota pueda estar sufriendo narcolepsia, el protocolo de actuación en el hogar debe centrarse prioritariamente en la seguridad. Si observa que su perro comienza a colapsar al emocionarse, detenga de inmediato el juego o la actividad que esté realizando, baje el tono de voz y retire el alimento, juguete o estímulo que haya generado la sobreexcitación. Evite realizar movimientos bruscos y, si el animal se encuentra cerca de un área peligrosa o con desnivel, intente amortiguar la caída utilizando una cobija o un cojín sin manipularlo de forma abrupta.

Una vez superado el evento, es imprescindible registrar la duración del ataque, observar el comportamiento durante la fase de recuperación y acudir a un centro profesional para realizar las evaluaciones correspondientes. La observación atenta por parte del tutor es vital para recopilar información contextual, pero el diagnóstico, el seguimiento y el plan de tratamiento deben permanecer siempre bajo la responsabilidad de profesionales de la medicina veterinaria.

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