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La razón científica detrás de los videos de perros que se desploman al jugar

Esa repentina "caída" al jugar no es un desmayo común ni una actuación. Se trata de narcolepsia, una condición indolora y difícil de diagnosticar.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
19 de septiembre de 2026 – 12:00 p. m.
Esa repentina "caída" al jugar no es un desmayo común ni una actuación. Se trata de narcolepsia, una condición indolora y difícil de diagnosticar.

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Seguramente ha visto en redes sociales cuando perritos corren por la emoción y caen al suelo de manera repentina. Puede que le haya causado gracia, yo también me he reído, pero ¿qué significa realmente este comportamiento?

Aunque en plataformas digitales como TikTok o Instagram este tipo de videos suelen viralizarse y acumular miles de reproducciones bajo la etiqueta de contenidos “graciosos” o “tiernos”, la realidad médica detrás de estos episodios se aleja de ser un juego. Se trata de narcolepsia canina, un trastorno neurológico de origen…

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Escribo de libros, turismo, música y animales. malvarez@elespectador.com

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