La sorpresa para una perrita que terminó recaudando miles de dólares: esta es la historia

En Dallas, Texas, un acto sencillo de gratitud terminó convirtiéndose en una ola de apoyo que ha impactado profundamente la vida de una trabajadora que atravesaba momentos difíciles.

Durante seis meses, cinco días a la semana y sin importar las condiciones climáticas, Olivia Perkins observó desde su apartamento cómo Genevieve, vestida con una chaqueta reflectante y acompañada de su perrita Princess, recogía la basura frente a cada vivienda del edificio. La escena cotidiana quedó registrada en la cámara del timbre de Perkins.

Conmovida por la constancia y dedicación de la mujer, Perkins decidió agradecerle con un detalle inesperado: un pequeño chaleco reflectante, del tamaño perfecto para Princess, acompañado de un juguete de peluche y una nota que decía “para su perro”.

El momento en que Genevieve descubrió el obsequio también quedó grabado. Visiblemente emocionada, agradeció el gesto frente a la cámara.

Perkins compartió el video en TikTok con la intención de recordar la importancia de la amabilidad. La publicación rápidamente se volvió viral y acumuló más de 13 millones de visualizaciones. Miles de usuarios destacaron que el gesto había hecho sentir valorada a una persona que desempeña una labor poco reconocida.

La propia Genevieve intervino en los comentarios para agradecer las muestras de apoyo. Señaló que su trabajo no es sencillo, pero que continúa cumpliéndolo cada día, siempre acompañada de Princess, quien disfruta acompañarla.

Días después de la viralización, el hijo de Genevieve se comunicó con Perkins y reveló que su madre enfrenta un proceso de divorcio, ha debido vender su vehículo y actualmente vive junto a su perro en el apartamento de una habitación de su hijo.

Conmovida por la situación, Perkins organizó una campaña en GoFundMe con una meta de 16.000 dólares. Hasta el momento, la iniciativa ha logrado recaudar cerca de 15.000 dólares, fondos que permitirán a Genevieve aliviar parte de su carga económica mientras atraviesa esta etapa compleja.

Lo que comenzó como un gesto discreto de agradecimiento se transformó en un movimiento de solidaridad colectiva, recordando que incluso los actos más pequeños pueden generar un impacto significativo en la vida de otra persona.

