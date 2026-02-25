Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Caminata canina solidaria apoyará a damnificados por inundaciones en Córdoba y Antioquia

El 1 de marzo, Rionegro, Antioquia, será escenario de la segunda Caminata Canina “Nos Une el Bienestar Animal”, una jornada que unirá a las mascotas y sus familias para recolectar ayudas destinadas a los damnificados por las inundaciones en Córdoba y Antioquia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
25 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
La actividad busca promover el bienestar animal y fortalecer la solidaridad en la comunidad de Rionegro.
La actividad busca promover el bienestar animal y fortalecer la solidaridad en la comunidad de Rionegro.
Foto: Freepik
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el municipio de Rionegro, en Antioquia, el próximo 1 de marzo se llevará a cabo una jornada que unirá bienestar animal y la solidaridad. Se trata de la segunda edición de la Caminata Canina “Nos Une el Bienestar Animal”, una iniciativa que invita a caminar junto a las mascotas mientras se recolectan ayudas para las familias afectadas por las inundaciones en Córdoba y Antioquia.

La actividad iniciará a las 8:00 a. m. en el parqueadero de Comfama y recorrerá el municipio hasta la Plazoleta El Porvenir. La participación es gratuita y abierta a toda la comunidad. Al finalizar el trayecto, los asistentes podrán acceder a una jornada especial con servicios veterinarios sin costo.

Vínculos relacionados

Doggy Click, la plataforma para encontrar a su nuevo mejor amigo peludo en Bogotá
“Te voy a amar mucho”: adoptan a la perrita más viejita en jornada de adopción en Medellín
Día de la Esterilización Animal: ¿por qué es clave para proteger la vida de perros y gatos?

Entre estos servicios están 20 cupos para esterilización gratuita de perros y gatos (con inscripción previa), 300 desparasitaciones, vacunación hasta agotar existencias y valoraciones clínicas. Además, habrá show canino y una jornada de adopción para quienes deseen brindar un nuevo hogar a un animal.

Como la caminata tiene también un propósito social, durante el evento se recibirán donaciones voluntarias de alimentos no perecederos, cobijas y productos de aseo, que serán canalizadas por la Fundación Normandía, organización que trabaja en terapias asistidas con caballos para personas con condiciones especiales y que se encargará de hacer llegar las ayudas a los damnificados.

Desde la Corporación Universitaria Remington destacaron que se suman a esta causa porque creen en la educación, la empatía y el poder de la comunidad para transformar realidades. La jornada cuenta además con el respaldo de la Alcaldía de Rionegro y otras entidades aliadas como Concolas Veterinaria, Clínica Veterinaria Uniremington y Normandía Centro Equino.

Quienes deseen acceder a los cupos de esterilización deben inscribirse previamente llamando al 311 5539957 o a través de Instagram en @nosuneelbienestar. Los organizadores confirmarán la participación de los inscritos 3 o 4 días antes del evento.

Los organizadores invitan a asistir con animales de compañía, familia y amigos y a convertir cada paso en un gesto de apoyo para los animales y para las comunidades que hoy necesitan de toda la ayuda posible.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Estilo de vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.