Caminata canina solidaria apoyará a damnificados por inundaciones en Córdoba y Antioquia

En el municipio de Rionegro, en Antioquia, el próximo 1 de marzo se llevará a cabo una jornada que unirá bienestar animal y la solidaridad. Se trata de la segunda edición de la Caminata Canina “Nos Une el Bienestar Animal”, una iniciativa que invita a caminar junto a las mascotas mientras se recolectan ayudas para las familias afectadas por las inundaciones en Córdoba y Antioquia.

La actividad iniciará a las 8:00 a. m. en el parqueadero de Comfama y recorrerá el municipio hasta la Plazoleta El Porvenir. La participación es gratuita y abierta a toda la comunidad. Al finalizar el trayecto, los asistentes podrán acceder a una jornada especial con servicios veterinarios sin costo.

Entre estos servicios están 20 cupos para esterilización gratuita de perros y gatos (con inscripción previa), 300 desparasitaciones, vacunación hasta agotar existencias y valoraciones clínicas. Además, habrá show canino y una jornada de adopción para quienes deseen brindar un nuevo hogar a un animal.

Como la caminata tiene también un propósito social, durante el evento se recibirán donaciones voluntarias de alimentos no perecederos, cobijas y productos de aseo, que serán canalizadas por la Fundación Normandía, organización que trabaja en terapias asistidas con caballos para personas con condiciones especiales y que se encargará de hacer llegar las ayudas a los damnificados.

Desde la Corporación Universitaria Remington destacaron que se suman a esta causa porque creen en la educación, la empatía y el poder de la comunidad para transformar realidades. La jornada cuenta además con el respaldo de la Alcaldía de Rionegro y otras entidades aliadas como Concolas Veterinaria, Clínica Veterinaria Uniremington y Normandía Centro Equino.

Quienes deseen acceder a los cupos de esterilización deben inscribirse previamente llamando al 311 5539957 o a través de Instagram en @nosuneelbienestar. Los organizadores confirmarán la participación de los inscritos 3 o 4 días antes del evento.

Los organizadores invitan a asistir con animales de compañía, familia y amigos y a convertir cada paso en un gesto de apoyo para los animales y para las comunidades que hoy necesitan de toda la ayuda posible.

