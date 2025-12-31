La terapia asistida con perros gana espacio en hogares de adultos mayores

En algunos casos, los animales residen de manera permanente en los establecimientos. Foto: Pexels

Las intervenciones asistidas con animales comienzan a consolidarse como una herramienta terapéutica en residencias de larga estadía para personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir del impulso del Programa de Intervenciones Asistidas con Animales (IACA), creado en 2022, y del marco legal establecido por la Ley 6.645/23, estas prácticas comenzaron a integrarse de manera formal en instituciones públicas y privadas.

La normativa habilita a los establecimientos geriátricos a incorporar animales mediante visitas terapéuticas, adopciones o actividades programadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes.

En ese contexto, los perros cumplen un rol central por su temperamento, capacidad de entrenamiento y facilidad para generar vínculos afectivos.

Uno de los espacios pioneros en implementar este tipo de intervenciones es el Edificio Manantial, donde profesionales de la salud trabajan junto a entrenadores especializados. Allí, la presencia de los perros se traduce en cambios visibles: mayor interacción social, estímulo emocional, disminución del aislamiento y mejoras en el estado de ánimo de los residentes.

Según explican desde la institución, el contacto con los animales favorece la comunicación, incluso en personas con deterioro cognitivo o dificultades en el habla.

El programa cuenta con el acompañamiento del Sindicato de Trabajadores Caninos, entidad que impulsó el proyecto y participa en la formación de equipos especializados. Desde el sector destacan que los perros utilizados para estas tareas atraviesan procesos de selección y entrenamiento específicos, orientados a garantizar su bienestar y el de las personas con las que interactúan.

En algunos casos, los animales residen de manera permanente en los establecimientos; en otros, participan de sesiones programadas.

Las actividades se diseñan de acuerdo con las necesidades de cada grupo: estimulación cognitiva, ejercicios de motricidad, fortalecimiento del vínculo social o acompañamiento emocional.

Todo el proceso es supervisado por profesionales y se integra al plan terapéutico general de cada institución.

Especialistas remarcan que, aunque la caninoterapia aún se encuentra en una etapa de desarrollo en el país, su impacto positivo es evidente. Además de los beneficios emocionales, se observa una mayor participación social y un clima institucional más activo y empático.

La experiencia de las residencias que ya incorporaron estas prácticas muestra que el vínculo humano-animal no solo mejora la calidad de vida de los adultos mayores, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y dignidad en una etapa especialmente sensible de la vida.

