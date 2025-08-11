La valiente reacción de un pomerania ante un oso en su hogar (video)

No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial
La Red Zoocial
11 de agosto de 2025 - 07:17 p. m.
Foto: @kaylakleine
Un pequeño pomerania llamado Scout se convirtió en el héroe de su hogar tras enfrentarse a un oso negro que ingresó a una vivienda en Vancouver, Canadá. El hecho ocurrió el pasado 4 de agosto y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa de Kayla Kleine.

En las imágenes se observa cómo el oso entra por la puerta del patio y recorre la cocina, donde se detiene a comer el alimento del perro. Segundos después, aparece Scout ladrando y gruñendo con fuerza, logrando que el animal saliera apresuradamente de la vivienda.

Kleine relató en TikTok que no era la primera vez que este oso y su madre visitaban la propiedad. En otro video compartido por la dueña, se ve a la osa rompiendo la cerca del patio trasero y paseando por el lugar.

Días después, Kleine publicó nuevas imágenes en las que Scout patrulla con determinación el jardín, dispuesto a ahuyentar a cualquier intruso.

Casos como este no son aislados. En 2021, en Pasadena, California, dos pequeños terriers llamados Mei Mei y Squirt también fueron captados por cámaras de seguridad espantando a un oso que se acercó a su casa. Su dueña, Deedee Mueller, contó a ABC7 que el animal huyó de inmediato y que incluso dejó un rastro de orina, señal del susto que se llevó. Entre risas, recordó que sus perros parecían decirle al oso: “¡Lárgate, esta es nuestra casa!”.

En Vancouver, Scout ya es visto por su familia como un guardián incansable, demostrando que, cuando se trata de defender el hogar, el tamaño no importa.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

