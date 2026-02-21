“Labradores muy grandes”: perro ve vacas de su mismo color y cree que encontró a su familia

El encuentro entre el labrador y las vacas se volvió viral por la curiosa reacción de ambos. Foto: @clarislife

Un labrador chocolate llamado Lolo ha conquistado a miles de usuarios en redes sociales tras protagonizar un entrañable encuentro con un grupo de vacas durante un paseo al aire libre.

El momento, compartido en TikTok por la usuaria @clarislife, rápidamente se volvió viral por la curiosa y tierna interacción entre el perro y el ganado.

En el video, Lolo se levanta sobre sus patas traseras y apoya las delanteras en una cerca para acercarse a un rebaño de vacas marrones que se encontraba en el campo contiguo. Mientras el perro olfatea con evidente entusiasmo, las vacas también inclinan la cabeza y extienden el hocico hacia él, en lo que parece una inspección mutua cargada de curiosidad.

La publicación, acompañada por la frase “Las naricitas rosas”, ha superado cientos de miles de visualizaciones y decenas de miles de “me gusta”, además de generar numerosos comentarios que destacan el parecido entre el pelaje marrón del labrador y el del rebaño.

Algunos usuarios bromearon con que se trataba de “labradores chocolate muy grandes”, mientras otros comentaron que apenas podían notar la diferencia entre el perro y las vacas.

El texto superpuesto en el video sugiere en tono humorístico que Lolo había “encontrado a su familia”, una idea que reforzó su dueña al señalar que parecía que todos estaban “haciendo una prueba de olfato para asegurarse de que eran iguales”.

Especialistas en comportamiento canino señalan que la actitud del animal no resulta sorprendente. El labrador retriever es reconocido por su temperamento sociable, equilibrado y confiado.

Criado originalmente como perro de trabajo con fuertes instintos cooperativos, suele mostrarse curioso y amistoso tanto con personas como con otros animales, incluso con ganado, especialmente si ha tenido exposición previa a entornos rurales.

El episodio no solo ha provocado sonrisas en internet, sino que también ha puesto de relieve el carácter afable de una de las razas más populares por su disposición abierta y su facilidad para interactuar en distintos entornos.

