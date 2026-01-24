Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Lavr, el perro con patas de titanio que ayuda en la rehabilitación de veteranos de guerra

Lavr perdió sus patas delanteras tras ser atropellado por un tren, pero hoy camina gracias a implantes de titanio y se ha convertido en un símbolo de esperanza para veteranos de guerra en Ucrania. Esta es su historia.

24 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
Bioingenieros ucranianos diseñaron para Lavr implantes de titanio mediante osteointegración, una tecnología que permite que el metal se fusione directamente con el hueso.
Foto: @tytanovi_rehab
Lavr es un perro que perdió sus patas delanteras tras ser atropellado por un tren y pasar momentos muy difíciles. Sin embargo, este canino hoy camina gracias a implantes de titanio y se ha convertido en un símbolo de resiliencia y esperanza para veteranos de guerra en Ucrania.

De acuerdo con el medio de comunicación Fuerza Informativa Azteca, Lavr fue encontrado gravemente herido y abandonado cerca de una estación de tren en la ciudad de Odesa, en Ucrania. Su estado era crítico y todo parecía indicar que no sobreviviría.

Afortunadamente, voluntarios lograron salvarle la vida y su historia llegó hasta el fundador de Tytanovi Rehab, un centro de rehabilitación para veteranos de guerra en Kiev, quien al ver las imágenes del perro decidió ayudarlo para que pudiera recuperar su movilidad.

Bioingenieros ucranianos diseñaron para Lavr implantes de titanio mediante osteointegración, una tecnología que permite que el metal se fusione directamente con el hueso. Este mismo procedimiento es utilizado actualmente en soldados que han perdido extremidades a causa del conflicto armado, ya que les permite caminar sin prótesis externas tradicionales.

De forma sorprendente, el perro aceptó los implantes sin complicaciones, confirmando para los médicos la efectividad del método y ofreciendo a los veteranos una prueba viva de que la recuperación es posible.

Lavr también fue adoptado por la institución y con el tiempo comenzó a acompañar las sesiones de terapia. Su presencia, aseguran desde Tytanovi Rehab, ha transformado el ambiente. Para muchos soldados heridos, verlo desplazarse con confianza con sus patas de titanio se ha convertido en un impulso emocional clave para creer nuevamente en sus propios cuerpos y en su proceso de rehabilitación.

Desde las redes de Tytanovi Rehab han compartido cómo Lavr forma parte activa de la rutina diaria. “Desde la mañana no tiene un minuto libre. ¿Quién más, además de Lavr, cuidará a nuestros veteranos y los animará durante todo el día?”, publican. Según el centro, el perro corre con normalidad, acompaña a los pacientes y se ha convertido en una fuente constante de ánimo para quienes atraviesan procesos físicos y emocionales complejos.

