El Carnaval de Barranquilla también se vive con mascotas: así será el Pet Lovers 2026

Los asistentes podrán participar en actividades de esterilización, jornadas de bienestar animal y espacios de adopción responsable. Foto: Cortesía

El Carnaval de Barranquilla también tiene una edición donde los protagonistas son los animales de compañía. Se trata del Carnaval Pet Lovers 2026, un evento que busca integrar a perros y gatos a una de las celebraciones culturales más emblemáticas del país, promoviendo mensajes de bienestar, salud y tenencia responsable.

El Carnaval Pet Lovers 2026 se realizará los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en la Plaza de los Marinos del Gran Malecón, con entrada gratuita y una agenda diseñada para toda la familia. La iniciativa, organizada por la Fundación PetLovers, se ha consolidado como un espacio que celebra el vínculo entre humanos y animales, al tiempo que fomenta el cuidado responsable de las mascotas en un entorno festivo y pedagógico.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán participar en actividades de esterilización, jornadas de bienestar animal y espacios de adopción responsable. Además, habrá exhibición de emprendimientos del sector, charlas de sensibilización, actividades educativas, juegos familiares y la tradicional elección y coronación de los “Reyes Pet”. Uno de los momentos más esperados será el desfile de la “Guaucherna PetLovers”, que recorrerá el Malecón con comparsas y carrozas dedicadas al amor por los animales.

Por tercer año consecutivo, la compañía Gabrica se suma como patrocinador oficial del evento. En esta versión, la empresa participará con tres carrozas temáticas que rinden homenaje a distintas razas y al cuidado integral de las mascotas. La carroza “María Moñito”, junto a la comparsa “Pequeños Gigantes”, destacará la energía de la raza Pinscher y contará con el respaldo de Simparica.

Por su parte, la carroza “Son de Negro”, representada por el Club Pug, celebrará el cuidado integral de los animales. Finalmente, la carroza “Fantasía”, protagonizada por el Club Salchicha y patrocinada por MAX, ofrecerá una explosión de color y alegría.

La empresa también señaló que instalará un Punto de Experiencia en el Gran Malecón, donde un equipo especializado de médicos veterinarios y asesores brindará orientación profesional, consultoría nutricional y actividades lúdicas para las familias multiespecie. Este espacio contará con juegos, premios y ofertas especiales de temporada gracias a aliados comerciales.

“Estamos convencidos de que hacer parte de nuestra idiosincrasia involucrando a las mascotas es fundamental. Para Gabrica, el Carnaval es la plataforma ideal para llevar mensajes de bienestar que resuenen en el corazón de los hogares”, afirmó Marcela Jurado, gerente de Trade Marketing de Gabrica.

El Carnaval Pet Lovers 2026 reafirma que la fiesta más importante de Barranquilla también puede ser un escenario para promover el respeto, la responsabilidad y el cuidado de los animales.

