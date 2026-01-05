Le realizó una prueba de ADN a su perrita adoptada y el resultado lo dejó sorprendido

Usuarios destacaron la inusual mezcla de razas y celebraron el final feliz tanto para el dueño como para la perra rescatada. Foto: @brettneyspears

Un hombre que adoptó una perrita de un refugio decidió realizarle una prueba de ADN para conocer con certeza su origen racial, luego de enfrentar dificultades para viajar en avión con ella debido a la presunción de que pertenecía a una raza restringida.

Brett Miller adoptó a Birdie en agosto. En un principio creyó que se trataba de un cruce de pitbull con terrier, una suposición que complicaba la posibilidad de que lo acompañara en vuelos comerciales, ya que muchas aerolíneas imponen restricciones a ciertas razas.

Ante la imposibilidad de obtener la certificación veterinaria necesaria para volar, Miller optó por realizar un análisis genético.

La prueba reveló que Birdie es mayoritariamente American Bully, seguida por Chihuahua y Pomerania, además de otras razas en menores proporciones. De forma inesperada, solo un pequeño porcentaje de su ADN corresponde a pitbull.

El resultado fue determinante, ya que permitió confirmar que Birdie puede viajar en avión, en parte gracias a su estructura física y a que no presenta los problemas respiratorios asociados a algunas razas braquicéfalas.

Miller se mostró aliviado y satisfecho al saber que podrá desplazarse con su mascota sin restricciones.

La historia cobró notoriedad luego de que Miller compartiera los resultados en redes sociales, donde un video explicando la composición genética de Birdie se volvió viral y generó miles de reacciones positivas.

Usuarios destacaron la inusual mezcla de razas y celebraron el final feliz tanto para el dueño como para la perra rescatada.

Actualmente, Birdie lleva una vida tranquila, se muestra sociable con personas y otros perros, y se ha convertido en una compañera inseparable para su dueño, demostrando que la adopción y la información adecuada pueden derribar prejuicios y abrir nuevas oportunidades.

