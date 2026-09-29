Roscoe, un bulldog inglés adoptado por el piloto en 2013, falleció en septiembre de 2025 a los 12 años y medio debido a complicaciones…

El piloto británico de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, recordó públicamente a su perro Roscoe al cumplirse un año de su fallecimiento. A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, el siete veces campeón del mundo compartió con sus seguidores la dificultad de afrontar la ausencia de su compañero de vida, acompañando el mensaje con imágenes y videos conmemorativos de los momentos compartidos.

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Lewis Hamilton recuerda a su perro: “Estar sin mi mejor amigo ha sido muy difícil”

Roscoe, un bulldog inglés adoptado por el piloto en 2013, falleció en septiembre de 2025 a los 12 años y medio debido a complicaciones derivadas de un cuadro grave de neumonía. A pesar de los esfuerzos veterinarios e ingresar a un coma asistido con soporte vital por cuatro días, no presentó avances en su salud, por lo que el deportista tomó la decisión de retirarle la asistencia médica para evitar su sufrimiento.

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A lo largo de más de una década, la mascota se convirtió en una figura icónica y recurrente en el paddock de la categoría reina, acompañando regularmente al piloto en las competencias internacionales con acreditación oficial. Además, Roscoe contaba con una amplia presencia mediática: formaba parte de una agencia de modelos en Los Ángeles y disponía de una concurrida cuenta oficial en redes sociales.

La conmemoración generó diversas muestras de solidaridad en el ámbito del deporte motor. Instituciones como la Fórmula 1 y la escudería Ferrari emitieron sus condolencias hacia el corredor, reafirmando el aprecio que la comunidad del automovilismo mantenía por su mascota.

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