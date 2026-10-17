Listones y pañoletas de colores: cómo los países previenen el contacto con perros reactivos

Un perro que se tensa, gruñe o se lanza contra la correa ante la presencia de un extraño no siempre es un animal agresivo. Con esa premisa, varios países y ciudades han comenzado a promover señales visuales que alertan a los ciudadanos sobre la necesidad de espacio que requieren ciertas mascotas. México es hoy uno de los ejemplos más visibles, con un sistema de colores que ya tiene respaldo legal en uno de sus estados.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El doctor Carlos Cifuentes, representante veterinario de Pet Food Institute en Colombia, explica que la reactividad es “una respuesta intensa o desproporcionada frente a determinados estímulos del entorno, como otros perros, personas, vehículos o ruidos”. Según el experto, no debe confundirse con agresividad, pues puede estar asociada con miedo, inseguridad, estrés acumulado o frustración.

Publicidad

Antes de ladrar o arremeter, el animal suele avisar. Bostezos fuera de contexto, lamidos rápidos de nariz, la mirada desviada o el cuerpo girado son las primeras señales. Si la tensión aumenta, aparecen la rigidez, las orejas hacia atrás o muy erguidas, la mirada fija y la postura congelada. Gruñir, mostrar los dientes o erizar el pelo indican, según Cifuentes, que el perro necesita distancia inmediata.

Como no todas las personas saben leer ese lenguaje corporal, las señales visuales buscan comunicarlo de antemano. El caso más conocido es el del listón rojo, atado al cuello, la correa o el arnés. Indica que el animal podría mostrar comportamientos reactivos, necesitar espacio o tolerar poco el contacto con desconocidos. No certifica peligrosidad, sino que pide precaución: puede deberse a ansiedad, miedo, una lesión reciente o falta de socialización.

Le puede interesar

Un código de siete colores

El listón rojo hace parte del Código Universal de Colores para Mascotas, que se compone de siete tonos: rojo, naranja, amarillo, morado, verde, azul y blanco. Nuevo León lo incorporó a su legislación mediante la reforma del 27 de junio de 2025 a la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado, que lo introdujo en el artículo 16 Bis 1. En noviembre, la Secretaría de Medio Ambiente estatal precisó el significado oficial del rojo.

La norma pide a los propietarios identificar a su mascota con este sistema dentro de los espacios amigables con animales de compañía, como parques caninos y comercios que admiten mascotas. Sin embargo, la ley aún no fija una sanción por omitirlo. La Ciudad de México, por su parte, difunde el código de manera voluntaria, y en el país no existe todavía un estándar obligatorio.

Las limitaciones del sistema son evidentes, ya que no nació de un organismo internacional ni de una norma científica unificada. Su origen se atribuye a la colaboración entre veterinarios, entrenadores y organizaciones de bienestar animal, y esa falta de centralización explica que el significado de cada color pueda variar entre países, ciudades o incluso entrenadores. Un listón rojo podría marcar también a un perro en entrenamiento o a uno que no debe recibir contacto por razones médicas.

Cifuentes coincide en que estas iniciativas funcionan como apoyo. Las pañoletas o distintivos “pueden funcionar como una herramienta preventiva” porque ayudan a evitar acercamientos inesperados. Su principal limitación, advierte, es que muchas personas desconocen el significado de los colores y que llevar una pañoleta no modifica el estado emocional del animal ni resuelve las causas de la reactividad.

Por eso, la señal debe ir acompañada de un manejo responsable por parte del tutor:

Equipamiento seguro: una correa fija y un arnés ergonómico. Cuando existe riesgo de mordedura, el veterinario puede recomendar un bozal de cesta previamente acondicionado de manera positiva.

una correa fija y un arnés ergonómico. Cuando existe riesgo de mordedura, el veterinario puede recomendar un bozal de cesta previamente acondicionado de manera positiva. Gestión del entorno: elegir horarios y rutas con menor afluencia y mantener una distancia en la que el perro pueda observar el estímulo sin reaccionar. Árboles, vehículos o esquinas pueden servir para bloquear temporalmente su línea de visión.

elegir horarios y rutas con menor afluencia y mantener una distancia en la que el perro pueda observar el estímulo sin reaccionar. Árboles, vehículos o esquinas pueden servir para bloquear temporalmente su línea de visión. Métodos sin castigo: el experto recomienda evitar herramientas que generen dolor, pues pueden incrementar el estrés. En cambio, permitir que el perro olfatee, usar el refuerzo positivo y practicar ejercicios de atención o cambios de dirección ayuda a manejar mejor los paseos.

el experto recomienda evitar herramientas que generen dolor, pues pueden incrementar el estrés. En cambio, permitir que el perro olfatee, usar el refuerzo positivo y practicar ejercicios de atención o cambios de dirección ayuda a manejar mejor los paseos. Apoyo profesional: en casos de reactividad puede requerirse un abordaje conjunto con profesionales del comportamiento para establecer un plan adecuado.

La salud física también influye. Según el veterinario, el dolor articular o dental, las otitis, las alteraciones endocrinas, los problemas gastrointestinales o dermatológicos, la pérdida de visión o audición y algunas enfermedades neurológicas pueden reducir la tolerancia del animal. Un cambio repentino de conducta justifica una visita al veterinario antes de asumir que el origen es solo conductual. “Un perro que reacciona porque siente dolor está expresando malestar y necesita atención, no castigo”, subraya Cifuentes. En esa línea, Pet Food Institute promueve una visión integral del bienestar, que incluye alimentación completa y balanceada, actividad física y mental, descanso y atención veterinaria periódica.

Qué hacer al encontrar un perro con señal de precaución

La responsabilidad no recae solo en el tutor. La recomendación para quienes se cruzan con un perro con listón, o con cualquier perro que muestre incomodidad, es la misma: mantener una distancia prudente y no intentar acariciarlo sin autorización del dueño. También se aconseja evitar la mirada fija y los movimientos bruscos, y mantener bajo control a otros perros y niños. La Secretaría de Salud federal de México, a través de su Campaña de Prevención de Mordeduras por Perro, instruye no acercarse a un animal que muestre agresividad o miedo, lleve o no un distintivo.

Cifuentes resume la idea en una regla que, a su juicio, previene muchos incidentes más allá de cualquier código: preguntar siempre al tutor antes de acercarse o de permitir que un niño u otro perro interactúe con un animal desconocido. La misma cautela aplica a perros sin correa y sin supervisión visible. Si pese a las precauciones ocurre una mordedura, la Secretaría de Salud indica acudir de inmediato a una unidad de salud.

Los colores pueden abrir la conversación, pero la convivencia segura depende de dos hábitos: tutores que anticipan y gestionan los riesgos, y personas que respetan el espacio de los animales que no conocen.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱