 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Listones y pañoletas de colores: cómo los países previenen el contacto con perros reactivos

No todo perro que ladra es agresivo. Un veterinario explica cómo reconocerlo y qué precauciones tomar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
El listón rojo hace parte del Código Universal de Colores para Mascotas, que se compone de siete tonos: rojo, naranja, amarillo, morado, verde, azul y blanco.
El listón rojo hace parte del Código Universal de Colores para Mascotas, que se compone de siete tonos: rojo, naranja, amarillo, morado, verde, azul y blanco.
Foto: Etsy

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Un perro que se tensa, gruñe o se lanza contra la correa ante la presencia de un extraño no siempre es un animal agresivo. Con esa premisa, varios países y ciudades han comenzado a promover señales visuales que alertan a los ciudadanos sobre la necesidad de espacio que requieren ciertas mascotas. México es hoy uno de los ejemplos más visibles, con un sistema de colores que ya tiene respaldo legal en uno de sus estados.

Qué es la reactividad y qué buscan las señales de color

El doctor Carlos Cifuentes, representante veterinario de Pet Food Institute en Colombia, explica que la reactividad es “una…

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Escribo de libros, turismo, música y animales. malvarez@elespectador.com

Temas recomendados:

Animales

El Espectador

Estilo de Vida

La Red Zoocial

Mascotas

Noticias hoy

Perros

Perros reactivos

Prevención

Seguridad
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido