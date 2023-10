“Lleno de rencor”: Lina Tejeiro a quien la culpó de la muerte de su perro

Luego de que Lina Tejeiro hizo público el fallecimiento de Frida, una de sus mascotas, los comentarios de condolencias y empatía empezaron a llover. “Solo los que amamos locamente a nuestras mascotas van a entender ese dolor porque cuando muchas veces no tenemos a nadie, ellos son los que están ahí”, dijo una de las seguidoras de la actriz colombiana.

Entre este tipo de condolencias, también surgieron críticas que juzgaban fuertemente a Tejeiro. Una de ellas, emitida por una cuenta de Instagram dedicada a animales. En el post escribió que la muerte de la perra fue por la mala energía y el estilo de vida que llevaba la creadora de contenido.

“Tiene tantos complejos, traumas y tristezas que sus mascotas viven enfermas de su energía, esa perrita vino a salvarla seguramente de alguna otra cirugía que irá a realizarse… Nada es casualidad en este mundo. Los animales son energía divina, purificadores”, dice el comentario.

Y añade: “Ella, como todos los seres humanos, cargamos muchas cosas que nos tienen de alguna manera en pena, por eso muestra tanto atuendo de marcas costosas, tanto maquillaje, tanta emoción, altanería, entre otros. Lo claro es que sus animales están ahí para protegerla, a todos nos pasa. Un beso para Frida y todas sus ángeles que la acompañan”.

Como respuesta, Tejeiro se dirigió a la persona responsable del comentario que dejara de “envenenar” este momento de luto y dolor por el que pasa. Además, calificandola como “soberbia y envidiosa”. También le dijo: “Es increíble cómo vienes aquí llena de soberbia a envenenar un video que ni te suma ni te resta. Si de eso se tratara, ¿cuántos animales se te han muerto? Pobres los animales que tienes a tu alrededor… Qué pesar donde tengas hijos”.

Lina Tejeiro, una de las actrices más queridas en Colombia, se encuentra devastada tras la muerte de un miembro importante de su familia. La creadora de contenido reveló la triste noticia en sus redes sociales. “Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y no entiendo por qué, todo fue tan de repente”, indicó en su Instagram.

Frida se robó el corazón de Lina. Esta pequeña pomeranian llegó a la vida de la actriz para “hacerla más feliz”. Fue esa fiel compañía que necesitó y la ayudó a salir adelante. Tanto fue así que Lina disfrutaba compartiendo varias fotos y videos de Frida y ella en sus redes sociales, demostrándole a sus seguidores el increíble amor que tenía hacia ella.

“Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor”, se lee en la publicación.

Y no solo el corazón de Lina está hecho pedazos, pues también contó que Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy están muy tristes, pues siguen buscando a Frida en el hogar, pero no la encuentran en ningún lado.

“¿Cómo voy a hacer para levantarme y no verte? Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estás aquí. Gracias por todo el amor que me diste, gracias por hacerme tan feliz. Te amo y te amaré por siempre mi loquita”, finalizó por decir Lina en su publicación, que ya tiene más de 280 mil me gusta en Instagram.

Ante esto, varias personalidades han expresado sus condolencias:

“Fue feliz y te hizo muy feliz… Recibió lo mejor y te dejo recuerdos inolvidables. Te amo y entiendo completamente el sentimiento que tienes ahora”, Greeicy Rendón.

“Fuerza mi preciosa. Frida tuvo la mejor mamá del planeta y una amorosa y muy feliz vida. Te amo y acompaño en este momento tan duro”, Claudia Serrato.

“No me imagino lo que sientes, lo siento mucho, te mandamos un abrazo fuerte a tu corazón Lina”, Pautips.

