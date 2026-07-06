Los cuatro perros colombianos que fueron homenajeados por rescatar vidas en Venezuela

Los cuatro peludos recibieron la Medalla al Mérito del Servicio, una condecoración otorgada por la Presidencia de Venezuela. Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

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El Gobierno de Venezuela otorgó una distinción a cuatro binomios caninos procedentes de Colombia, cuyo desempeño fue crucial en la localización de sobrevivientes atrapados bajo las estructuras colapsadas tras el devastador doble sismo que azotó alpaís.

El reconocimiento se presentó en medio de las complejas labores de asistencia humanitaria derivadas de la tragedia, la cual se estima ha cobrado la vida de aproximadamente 3,000 personas de acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades locales.

Los ejemplares galardonados con la Medalla al Mérito del Servicio son Candy, Rojo, Tamy y Dastan, quienes forman parte del componente especializado de búsqueda y rescate UsarCol1.

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La entrega de este reconocimiento fue confirmada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de Colombia, entidad que resaltó el valor y la preparación técnica de este equipo en el terreno de la emergencia.

Los peludos cuentan con un adiestramiento avanzado que les permite detectar señales de vida mediante el olfato en escenarios de confinamiento extremo, un factor que resultó determinante para guiar las excavaciones de los cuerpos de socorro.

Dentro de este grupo destaca Dastan, un pastor belga malinois perteneciente al Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá, mientras que Tamy, Rojo y Candy corresponden a las filas de la Armada de Colombia.

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Este reconocimiento binacional no solo destaca la efectividad técnica del componente colombiano en la gestión del riesgo, sino que también simboliza el impacto de la cooperación fronteriza en momentos de máxima adversidad, demostrando que las tareas de salvamento superan cualquier límite geográfico.

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