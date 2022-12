Luna, perrita que recibió un machetazo, se recuperó y encontró una nueva familia

Luna un día salió de su casa y recibió un machetazo por parte de un desconocido. Foto: Cortesía

El pasado 9 de noviembre, desde La Red Zoocial contamos la historia de Luna, una perrita criolla que recibió un machetazo por parte de un desconocido en el Queremal, un corregimiento del municipio de Dagua, Valle del Cauca. “A mí me llamaron y me dijeron que una señora, que es muy humilde, tuvo un accidente con su mascota. Se le salió de la casa y pues regresó con su pierna herida por un machetazo que recibió en la calle”, comentó Camilo Chará Guevara en ese momento.

Lea: “Mi perra me salvó: calmó mi ansiedad, depresión y me dio una razón para vivir”

A raíz del accidente y por los costos del tratamiento de Luna, Camilo quedó a cargo. Le brindó un hogar, amor y cariño durante todo el proceso. Fue tanta la conexión que tuvo con este animal, que le manifestó a la familia que quería adoptarla. En un principio se notaron negativos, pero con el pasar del tiempo y al notar los nuevos cuidados que iba a requerir, decidieron que Camilo fuera su nuevo dueño.

Les tengo 2 cosas que contar:



La primera seguimos requiriendo ayuda económica para la recuperación de Luna la perrita MACHETEADA en el Queremal, Valle del Cauca.



La segunda y mejor noticia ME VOY A QUEDAR CON LUNA 🥳♥️🐾 @MONYRODRIGUEZOF RT @darcyquinnr pic.twitter.com/Z3qfFt1Fqu — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) November 15, 2022

“La señora me dio a Luna y yo estaba súper feliz. Quedamos en que ellos podían visitarla cuando quisieran, llevársela de paseo, pero desde hace unas semanas no me volvieron a escribir para nada, es decir, se desentendieron de ella”, afirmó Camilo.

Le puede interesar: Ramona y Silvio, los primeros perros universitarios de Colombia

La recuperación de Luna ha sido exitosa. Según su nuevo dueño, ha aprendido a caminar poco a poco, al principio le costaba apoyarse en sus tres patas, pero ahora lo logra con total naturalidad, como pueden observar en el siguiente video:

Aproveche para visitar también a LUNA mi mochita preciosa ya le quedan pocos días de recuperación y se irá a vivir conmigo ♥️♥️❤️ después de que un desalmado le cortara su pata con un machete, tendrá una nueva vida. pic.twitter.com/Di2x2hoIZx — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) December 15, 2022

“Estos animales, así no lo creamos, son unos guerreros y pueden vivir sin algunas extremidades. Lunita es una guerrera y creo que ella puede continuar su vida de manera normal; sin embargo, le conseguí una prótesis para su recuperación”, agregó.

En los próximos días, Luna saldrá del hospital e irá directo con Camilo a su finca, en la que viven 13 perros más, todos rescatados y adoptados por el joven. “Los perros siempre han sido mi motivación, me hacen feliz. Ya casi voy a completar mi manada de 15″.

Lea también: ¿Messi se parece a un perro?: Twitter compara a jugadores argentinos con caninos

Camilo siempre ha velado por la protección y el cuidado de los animales. Es muy normal que comparta en sus redes sociales casos de perros y gatos que necesitan ayuda. A inicios de mes, subió a su finca en el Queremal y se encontró con el caso de una perra con el ojo podrido. “Yo la vi y dije: ‘yo tengo que ayudar a este animal, se notaba el sufrimiento en su cara’”. Con la ayuda de una vecina de la zona, logró capturar a Negra, como la llamó, y se la llevó para Cali al Hospital Veterinario Santa Mónica.

“El médico aseguró que se le podía haber salvado el ojo, es decir, meterlo de nuevo pero como le dieron tantos medicamentos, esto fue imposible”, contó Camilo.

También puede leer: “No fue fácil de manejar”: Avianca ante presencia de 25 perros durante vuelo

Hoy NEGRA será operada ya es urgente sacarle su ojo, pero por lo menos debemos recaudar 1 millón de pesos 🥺🥺 para dar como abono a su cuenta que va en 1.9 POR FAVOR CADA PESO SUMA , no me dejen morir @MONYRODRIGUEZOF @darcyquinnr @DanielSamperO @fdbedout @PaoHerreraC https://t.co/hR4eEwU33q pic.twitter.com/rqrO8jL14G — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) December 13, 2022

A los dos días de haberse llevado al animal, apareció la dueña y le comentó qué había sucedido. Al parecer, Negra salió en la noche y tuvo una pelea callejera con otros perros. Su dueña escuchó los gruñidos, fue a buscarla, pero no la encontró, sino al siguiente día cuando ella regresó con el ojo de esa manera.

“La señora ante el desconocimiento y con ganas de ayudar a su animal, buscó a un veterinario y él le dijo que le aplicara un montón de remedios que al final no sirvieron”. Estos medicamentos empeoraron la situación de Negra, pues le afectaron los riñones.

Camilo en estos momentos está pagando las cuentas médicas de Negra, que ascienden a los $3 millones. Si usted quiere ayudar, puede hacerlo a los siguientes números (Nequi: 3172528368 / Bancolombia ahorros 03135907400 / Daviplata 3135907400) o hablando directamente con Camilo.

Volví para hacer lo que más me gusta, ayudar animalitos y siempre con la ayuda de ustedes.



Hoy quiero contarles que un día antes de internarme y empezar mi tratamiento de salud mental me encontré esta perrita con uno de sus ojos por fuera, no pude irme sin dejarla en el médico. pic.twitter.com/o4b21o3mVg — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) December 12, 2022

Y el tercer caso es Teresa, una perrita criolla, de 8 años, que se perdió el pasado 13 de diciembre de 2022, al mediodía, por los alrededores de la carrera 56 con 1b, en el barrio Guadalupe, en Cali.

URGENTE ME ACABA DE PASAR!!!



Si alguien lo reconoce escribirme igual voy a llevarlo al veterinario 🥺♥️ CALI RT @MONYRODRIGUEZOF pic.twitter.com/38IJbDgL9i — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) December 13, 2022

“Ella estaba en la mitad de la calle, yo me bajé del carro y la cogí para evitar que la atropellaran, pero fue tanto el miedo que, al final, terminó mordiéndome”, aseguró el joven.

Al siguiente día, Camilo la llevó al veterinario, la examinaron, está muy bien de salud, solo que está asustada. Si usted sabe algo de Teresa, quien camina como un sapito y es pequeñita, puede comunicarse al 313 5907400 o escribir a Camilo.

Segunda visita al veterinario de esta niña que estoy seguro tiene hogar y vamos a encontrar a su familia, ya mande hacer unos afiches para pegarlos por donde la encontré, la tendré el tiempo que sea necesario. pic.twitter.com/YIsE2AJyY4 — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) December 15, 2022

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com