Mar cuidó a sus 13 cachorros hasta que fueron adoptados: ella lleva años esperando un hogar

Mar es descrita por la Fundación Villa Peluda como una perrita noble y equilibrada. Foto: Villa Peluda

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Mar es una perrita criolla que lleva dos años esperando una familia en Bogotá. Fue rescatada cuando estaba embarazada y logró sacar adelante a sus 13 cachorros, quienes fueron encontrando nuevos hogares uno a uno. Aunque ellos a tuvieron la oportunidad de comenzar una nueva vida, Mar permanece aún a la espera de que alguien también decida darle una oportunidad.

De acuerdo con información compartida por Fundación Villa Peluda, organización que rescata perros y gatos en alianza con La Manada de Oreo y Villa Peluda Pets, Mar completó tres procesos de entrenamiento y actualmente está preparada para comenzar una nueva etapa. Buscan para ella un hogar tranquilo, preferiblemente donde pueda ser la única consentida y recibir el cariño y la atención que ha esperado durante tanto tiempo.

Villa Peluda señala que lo ideal es que Mar tenga una familia responsable, paciente y estable, que comprenda que adoptar es un compromiso para toda la vida. La organización explica que los animales que rescata provienen, en su mayoría, de situaciones de vulnerabilidad y pueden requerir cuidados adicionales durante sus procesos de recuperación física o emocional. Por eso, pide a quienes estén interesados evaluar su capacidad de asumir ese compromiso antes de iniciar el proceso de adopción.

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La fundación también advierte que, si una persona considera que en el futuro podría enfrentar una situación que la lleve a devolver o abandonar al animal, es preferible que no continúe con el proceso. Para Villa Peluda, cada adopción representa un vínculo de por vida y, al encontrar un hogar estable para uno de sus animales, se abre además la posibilidad de rescatar a otro que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Mar está en Bogotá y quienes estén interesados en conocer su proceso de adopción pueden comunicarse al 322 2224472. La organización espera que, después de dos años de espera, finalmente aparezca la familia que decida darle la oportunidad de comenzar de nuevo.

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