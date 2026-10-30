Marley nació ciego e iba a ser sacrificado, pero ahora se dedica a salvar vidas

La vida de Marley cambió de rumbo en 2019, cuando la pareja italiana conformada por Carlotta Nelli y Marco Chimenti decidió adoptarlo. Convencidos de que la falta de visión no debía limitar su desarrollo, sus dueños iniciaron un riguroso proceso de entrenamiento basado en la paciencia, el…

Marley, un pastor alemán que nació completamente ciego y que estuvo a punto de ser sacrificado debido a su condición, es hoy el primer perro con discapacidad visual en Italia certificado para la búsqueda de personas desaparecidas y el rescate acuático.

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La vida de Marley cambió de rumbo en 2019, cuando la pareja italiana conformada por Carlotta Nelli y Marco Chimenti decidió adoptarlo. Convencidos de que la falta de visión no debía limitar su desarrollo, sus dueños iniciaron un riguroso proceso de entrenamiento basado en la paciencia, el refuerzo positivo y el estímulo de sus demás sentidos.

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Gracias a la constancia de su familia y a su notable capacidad de adaptación, el peludo demostró aptitudes excepcionales. Con el tiempo, superó las pruebas oficiales hasta convertirse en un miembro activo en labores de salvamento, desafiando todos los estereotipos sobre las capacidades de los animales con discapacidad.

Su impacto ha trascendido el ámbito del rescate. El pasado 11 de octubre de 2026, a bordo de un velero, Marley participó junto a Nelli y Chimenti en la histórica regata Barcolana, celebrada en Trieste, donde captó la atención de los asistentes al navegar con total serenidad y destreza.

A sus ocho años de edad, la trayectoria de este pastor alemán reafirma el valor de la adopción responsable y demuestra cómo la deducción, el entrenamiento adecuado y el compromiso familiar pueden cambiar por completo el destino de un animal.

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