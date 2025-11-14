Ramón, el perro que fue abandonado, ahora disfruta de una nueva vida junto a Jhonny Rivera y Jenny López. Foto: @jhonnyrivera

El cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera compartió en sus redes sociales un video que ha conmovido a miles de seguidores: el rescate de Ramón, un perro abandonado que pasó de deambular sin rumbo por un pueblo a convertirse en el nuevo integrante de su hogar.

El video, narrado en primera persona como si fuera la voz del propio animal, revela no solo la historia particular de Ramón, sino también la realidad que enfrentan a diario cientos de perros en las calles del país: miedo, desorientación y una búsqueda constante de la familia que los dejó atrás.

“Yo recorriendo las calles de un pueblo que ni siquiera conozco”, inicia la narración, marcando desde el primer segundo el desconcierto de un animal que intenta comprender por qué fue abandonado. En el video, Ramón, nombre que recibiría más adelante, describe cómo buscaba a sus antiguos tutores entre rostros desconocidos, mientras enfrentaba frío, hambre y la incertidumbre de no saber qué hizo para merecer esa suerte.

Rivera relata que, durante una visita a la zona junto a su pareja, la creadora de contenido Jenny López, se encontraron con el perro y comenzaron a seguirlo. Tras varios intentos, lograron acercarse y ponerlo a salvo, sin imaginar que aquel encuentro casual transformaría la vida del animal. “Todo no fue malo. Un día llegó un cantante famoso, un tal Jhonny Rivera, y con Jenny López, la novia, llegaron y empezaron a perseguirme”, se escucha en la narración.

A partir de ese momento, la vida del perro cambió radicalmente. Rivera decidió adoptarlo y darle un nuevo nombre, un gesto simbólico que marcó el inicio de su recuperación emocional. “Ahora me llamo Ramón”, se escucha en el clip, donde el artista celebra el bautizo del animal con humor y ternura.

El cantante también compartió escenas del proceso de adaptación: la instalación de su cama, la entrega de su cobija nueva, los primeros paseos y el acondicionamiento de su propio espacio dentro de la casa. “Esta es la vida que yo me merecía. Ahora sí, vivo bueno”, afirma la narración mientras el perro recibe caricias, juguetes y atención constante.

Más allá de lo emotivo, Rivera aprovechó la historia para enviar un mensaje de esperanza a sus seguidores. “Piensen que cuando más mal la están pasando, cuando más problemas tienen, es porque algo muy bueno está por venir. Detrás de una nube siempre brilla el sol”, concluyó el artista.

