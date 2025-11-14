Logo El Espectador
Rescatan a más de 30 animales en una casa de Soacha: hallaron hámster muertos

Las denuncias de vecinos por olores insoportables y ruidos persistentes llevaron a las autoridades de Soacha a intervenir una vivienda de la Comuna 5. Lo que hallaron dentro reveló una alarmante situación de abandono y maltrato animal.

14 de noviembre de 2025 - 06:30 p. m.
En la vivienda intervenida se encontraron perros, aves y hámster en espacios inadecuados y sin garantías de bienestar.
Foto: Pixabay
En un operativo interinstitucional, las autoridades del Municipio de Soacha, en Cundinamarca, rescataron a más de 30 animales que, al parecer, eran víctimas de maltrato en una vivienda de la Comuna 5. La intervención se realizó tras reiteradas denuncias ciudadanas por olores fétidos y ruidos constantes provenientes del lugar.

La acción, liderada por el alcalde Víctor Julián Sánchez, contó con la participación del equipo de Bienestar Animal de la Secretaría de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal, así como de la Policía de Carabineros, la Secretaría de Salud, la Inspección de Policía, la Personería Municipal y otras entidades.

Al ingresar al predio denunciado, las autoridades encontraron animales de distintas especies en condiciones que vulneraban las cinco libertades del bienestar animal. Entre ellos, 12 perras de razas como pug, shih tzu, boston terrier, bulldog francés, schnauzer, yorkshire terrier, bulldog inglés y teckel, varias de ellas estaban hacinadas en guacales pequeños donde permanecían hasta tres ejemplares por espacio.

También fueron halladas 10 aves ornamentales, pericos australianos, canarios timbrados españoles y canarios comunes, en jaulas oxidadas y con heces acumuladas en comederos y bebederos, un gato y 25 hámster divididos en tres peceras, entre los cuales se encontraron dos animales muertos. En el lugar había además medicamentos vencidos y sustancias inyectables cuyo uso profesional no pudo verificarse.

Este operativo hace parte de la estrategia del Gobierno de Soacha para combatir el maltrato y la comercialización ilegal de animales en el municipio, reiterando que el bienestar animal es una prioridad en la agenda pública.

Las autoridades insisten en la importancia de no adquirir animales en criaderos clandestinos que operan sin permisos ni garantías sanitarias y recuerdan que la adopción responsable es la vía más ética para ofrecer un hogar digno.

La ciudadanía puede denunciar casos de presunto maltrato animal escribiendo al correo contactenos@alcaldiasoacha.gov.co. La administración municipal reiteró que el trabajo conjunto es clave para erradicar el maltrato y promover una cultura de respeto hacia todos los seres vivos.

