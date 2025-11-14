Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perrito callejero conquistó al equipo de Shakira y ahora los acompaña en la gira

En medio de una semana difícil durante la gira de Shakira, un cachorro rescatado en Quito transformó el ánimo del equipo técnico y dio origen a una historia inesperada de segundas oportunidades.

14 de noviembre de 2025 - 04:30 p. m.
La Fundación Acción Animal Ecuador llevó varios cachorros al equipo de producción de Shakira para brindarles un momento de descanso y desconexión en medio del agotador ritmo de la gira.
Foto: @carsondaniels
La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira dejó un momento especial en su paso por Latinoamérica. En medio de una semana emocionalmente difícil para el equipo técnico, Carson Daniels, diseñador de espectáculos láser y miembro del crew, protagonizó una historia de segundas oportunidades: adoptó a un cachorro sin hogar que había sido rescatado de las calles de Quito, Ecuador.

Según relató el propio Daniels, durante la visita del tour a la capital ecuatoriana, la Fundación Acción Animal Ecuador llevó varios cachorros al equipo de producción para brindarles un momento de descanso y desconexión en medio del agotador ritmo de la gira. Allí, entre asistentes, bailarinas y sonidistas, un pequeño perro de pelaje blanco capturó su atención.

El cachorro, rescatado por la fundación, se convirtió rápidamente en el favorito del equipo. Daniels decidió adoptarlo y lo bautizó Quito, en honor a la ciudad donde lo conoció. Desde entonces, el nuevo integrante del tour acompaña al equipo de Shakira entre ensayos y desplazamientos, convirtiéndose en un símbolo de alegría en días complejos.

“Esta gira ha estado llena de altibajos emocionales, pero la vida siempre encuentra una manera de traer algo de luz”, escribió Daniels en sus redes.

La organización Animal Travel adelanta los trámites para que Quito pueda viajar a Estados Unidos, donde comenzará una nueva vida al lado de su adoptante. “Ha tocado a todos en la gira de la misma manera”, contó Daniels, agradeciendo el trabajo de las fundaciones y voluntarios que hicieron posible el encuentro.

Para Acción Animal Ecuador, la adopción fue una muestra del impacto que tienen las alianzas y la visibilidad en espacios inesperados. “Cuando somos equipo, logramos cosas grandes”, escribieron. La visita también permitió mostrar la labor que realizan a diario con perros en situación de calle y recordó un mensaje esencial: un animal no es un regalo ni un accesorio de temporada, es un compromiso para toda la vida.

La historia de Quito, el cachorro callejero que terminó viajando con la gira de una de las artistas más grandes del mundo, es un recordatorio de que, incluso en medio del caos, siempre hay espacio para las segundas oportunidades.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

