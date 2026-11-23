Al llegar a la Fundación Adopta un Amigo, el proceso de recuperación física y emocional de la perrita presentó retos iniciales debido a las secuelas del maltrato. Sin embargo, con el paso del tiempo, logró adaptarse a un…

Durante más de cuatro años, la vida de Mika estuvo marcada por la explotación. Quienes la tenían la utilizaron de forma continua para la reproducción, hasta que su estado de salud se deterioró gravemente y no pudo tener más camadas. Tras requerir una esterilización de emergencia, dejó de ser considerada útil y fue descartada.

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Al llegar a la Fundación Adopta un Amigo, el proceso de recuperación física y emocional de la perrita presentó retos iniciales debido a las secuelas del maltrato. Sin embargo, con el paso del tiempo, logró adaptarse a un entorno seguro y tranquilo, mostrando una actitud receptiva hacia el afecto y el cuidado.

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Actualmente, Mika tiene cuatro años y medio, se encuentra en óptimas condiciones de salud , vacunada, desparasitada y esterilizada, y está lista para integrarse a un hogar definitivo. Aunque desde la organización reconocen que los animales adultos suelen enfrentar mayores dificultades para ser adoptados frente a los cachorros, confían en encontrar personas dispuestas a brindarle estabilidad más allá de su edad.

El proceso de adopción está habilitado para residentes de Pereira, Cali, Medellín y Bogotá. Si usted está interesado en brindarle una segunda oportunidad y asumir el compromiso de su cuidado, puede comunicarse únicamente a través de mensaje de WhatsApp al número 313 6201932 (la fundación no atiende llamadas telefónicas ni mensajes directos en redes sociales).

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