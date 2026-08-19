Milú, la perrita que sobrevivió al terremoto gracias al rescate y la calma de un niño

Milú, la perrita rescatada en el sismo de Ibagué que hoy conquista las redes sociales. Foto: Carolina Ruiz

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Durante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, las cámaras de seguridad de un apartamento en Ibagué registraron una muestra de amor. Un niño, quien se encontraba solo en su apartamento al momento del sismo, gestionó la emergencia con absoluta calma y logró poner a salvo a su perrita, Milú.

Al iniciar el fuerte movimiento, el menor mantuvo el control. En lugar de correr descontrolado, evaluó el entorno para determinar la mejor ruta de evacuación. Sin embargo, al notar que la mascota no se encontraba cerca, decidió regresar hacia la zona de mayor riesgo del apartamento para llamarla y asegurarse de que saliera con él.

Una vez que la perrita acudió a su llamado, el pequeño aplicó un protocolo de seguridad completo, la tomó en sus brazos, recogió las llaves del inmueble y cerró la puerta principal para proteger la vivienda antes de abandonar el edificio de manera ordenada. El video del suceso se ha difundido como un ejemplo de preparación y valentía ante desastres naturales.

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