 

Publicidad

Mimosa fue rescatada en una vía rural, completó su recuperación y busca un hogar

Tras el primer acercamiento por parte del equipo de rescate, la perrita respondió de manera afectuosa, facilitando su traslado para recibir atención veterinaria inmediata.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
Mimosa recuperó su salud y hoy busca un hogar responsable.
Mimosa recuperó su salud y hoy busca un hogar responsable.
Foto: One Opportunity

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Una nueva historia de rescate y transformación se suma a la labor realizada por la Fundación One Opportunity. Se trata de Mimosa, una perrita de tamaño pequeño y aproximadamente un año de edad que fue hallada en condición de vulnerabilidad en una zona rural, al costado de una vía con alto flujo vehicular.

Al momento de su hallazgo, la perrita presentaba un severo deterioro en su pelaje, con abundantes nudos y rastas, además de mostrar signos de desorientación y temor. Sin embargo, tras el primer acercamiento por parte del equipo de rescate, la canina respondió de manera afectuosa, facilitando su traslado para recibir atención veterinaria inmediata.

Luego de someterse a la evaluación médica correspondiente, Mimosa completó con éxito su tratamiento de recuperación. Actualmente, la Fundación confirmó que la canina se encuentra en óptimas condiciones de salud, entregándose con su esquema de vacunación al día, desparasitada y esterilizada.

En cuanto a su temperamento, los cuidadores destacan su carácter dócil, afectuoso y su facilidad para socializar. Convive de manera armónica tanto con otros perros como con gatos, adaptándose con facilidad al contacto con las personas.

Le puede interesar

Perros

Perrita que conquistó la alfombra roja de un festival de cine es adoptada

Perros

Rescatan a un perro de un pozo de ocho metros en un presunto caso de maltrato animal

Perros

Humboldt, el sabueso que ayuda a la ciencia e investigación en silencio

Requisitos para postularse

La Fundación One Opportunity informó que el proceso de adopción se encuentra abierto para aquellas personas o familias interesadas en brindarle un hogar. Los aspirantes deben diligenciar el formulario oficial disponible en el enlace de la biografía de las redes sociales de la organización.

Asimismo, la entidad precisó que no se realizarán entregas en sectores que registren índices elevados de sobrepoblación animal, con el fin de garantizar el bienestar y la tenencia responsable de Mimosa.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

Adopción

Animales

El Espectador

Estilo de Vida

La Red Zoocial

Mascotas

Noticias hoy

Perros

rescate
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido