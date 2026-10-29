Al momento de su hallazgo, la perrita presentaba un severo deterioro en su pelaje, con abundantes nudos y rastas, además de mostrar signos de desorientación y temor. Sin embargo, tras el primer acercamiento por parte del equipo de rescate, la…

Una nueva historia de rescate y transformación se suma a la labor realizada por la Fundación One Opportunity. Se trata de Mimosa, una perrita de tamaño pequeño y aproximadamente un año de edad que fue hallada en condición de vulnerabilidad en una zona rural, al costado de una vía con alto flujo vehicular.

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Mimosa fue rescatada en una vía rural, completó su recuperación y busca un hogar

Al momento de su hallazgo, la perrita presentaba un severo deterioro en su pelaje, con abundantes nudos y rastas, además de mostrar signos de desorientación y temor. Sin embargo, tras el primer acercamiento por parte del equipo de rescate, la canina respondió de manera afectuosa, facilitando su traslado para recibir atención veterinaria inmediata.

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Luego de someterse a la evaluación médica correspondiente, Mimosa completó con éxito su tratamiento de recuperación. Actualmente, la Fundación confirmó que la canina se encuentra en óptimas condiciones de salud, entregándose con su esquema de vacunación al día, desparasitada y esterilizada.

En cuanto a su temperamento, los cuidadores destacan su carácter dócil, afectuoso y su facilidad para socializar. Convive de manera armónica tanto con otros perros como con gatos, adaptándose con facilidad al contacto con las personas.

Requisitos para postularse

La Fundación One Opportunity informó que el proceso de adopción se encuentra abierto para aquellas personas o familias interesadas en brindarle un hogar. Los aspirantes deben diligenciar el formulario oficial disponible en el enlace de la biografía de las redes sociales de la organización.

Asimismo, la entidad precisó que no se realizarán entregas en sectores que registren índices elevados de sobrepoblación animal, con el fin de garantizar el bienestar y la tenencia responsable de Mimosa.

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