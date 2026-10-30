Mujer de 77 años pide ayuda para salvar a 65 perros de su refugio tras inundaciones

El caso de Rina Mora, una mujer de 77 años radicada en la ciudad de Machala, refleja con nitidez esta problemática. Tras las intensas lluvias e inundaciones que anegaron la zona, el refugio donde alberga a 65 perros sufrió graves afectaciones, lo que la obligó a…

Las recientes emergencias climáticas registradas en la provincia de El Oro, al sur de Ecuador, vuelven a poner sobre la mesa una realidad crítica y desgarradora, la desprotección y el sufrimiento que enfrentan las mascotas y los animales comunitarios durante los desastres naturales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El caso de Rina Mora, una mujer de 77 años radicada en la ciudad de Machala, refleja con nitidez esta problemática. Tras las intensas lluvias e inundaciones que anegaron la zona, el refugio donde alberga a 65 perros sufrió graves afectaciones, lo que la obligó a desplazar temporalmente a varios de los caninos hacia su vivienda particular y a adecuar plataformas elevadas para poner a salvo al resto de la manada.

Publicidad

La emergencia no solo puso en riesgo la infraestructura del recinto, sino que cortó de inmediato el suministro de insumos básicos. Los 65 animales permanecieron dos días enteros sin probar alimento, hasta que una primera donación ciudadana permitió mitigar parcialmente la hambruna.

Para la señora Mora, quien suma más de cinco décadas dedicadas al rescate y protección animalista, estos perros representan su núcleo familiar. Sin embargo, la escala de la tragedia sobrepasa su capacidad de respuesta inmediata. En este momento, la urgencia se centra en abastecerse de alimento concentrado, así como de productos de desinfección y bolsas de basura para sanear los espacios contaminados por el agua y prevenir brotes infecciosos.

La deuda con las mascotas en las emergencias ambientales

Este episodio registrado en el país vecino demuestra cómo los eventos meteorológicos extremos no solo destruyen la infraestructura humana, sino que dejan a los animales en una situación de extrema vulnerabilidad. Al no contar de manera sistemática con protocolos oficiales de evacuación o albergues públicos adaptados para fauna doméstica durante contingencias climáticas, la vida de cientos de animales termina dependiendo de la autogestión y del esfuerzo individual de rescatistas y voluntarios.

Pese a la precariedad de la situación y a la escasez de recursos, la prioridad de Rina Mora continúa siendo el bienestar de sus protegidos, sosteniendo una labor humanitaria que apela hoy a la solidaridad de la comunidad para evitar un desenlace fatal en el refugio.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱