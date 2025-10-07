Mujer pensó que animal salvaje revisaba su basura: cámara reveló tierna sorpresa

Aunque la familia consideró adoptarlo, finalmente decidió mantenerlo en acogida temporal hasta encontrarle un hogar definitivo. Foto: @streetheartstx

Una mujer de Texas descubrió que el misterioso visitante que hurgaba en su basura por las noches no era un animal salvaje, como pensaba, sino un pequeño cachorro hambriento que buscaba comida para sobrevivir.

Kristin Erwin, de 36 años, miembro del Streethearts Project, una organización dedicada al rescate y rehabilitación de perros callejeros, decidió colocar una cámara en su porche tras notar que algo revolvía los desechos cada noche. Para su sorpresa, las imágenes revelaron a un cachorro delgado y asustado comiendo de un cuenco de comida que ella había dejado como cebo.

“Resulta que era un pequeño perrito que venía en la noche buscando alimento”, comentó Erwin a Newsweek. “Es más común ver mapaches o gatos ferales por aquí que un mestizo de perro salchicha de apenas seis kilos”.

A pesar de tener ya varios animales en acogida, la rescatista no pudo dejarlo a su suerte. Colocó una trampa humanitaria en el porche y, tras varios intentos, logró capturarlo sin causarle daño. El cachorro, cubierto de pulgas y garrapatas, fue llevado a su casa, donde recibió atención médica, baño y cariño.

El perro, bautizado como Jet, se adaptó rápidamente. “Está genial, como si hubiera vivido con nuestra familia desde siempre”, relató Erwin. “Juega con mi hijo, se acurruca con nosotros en el sofá y duerme en nuestra cama todas las noches desde que llegó”.

Aunque la familia consideró adoptarlo, finalmente decidió mantenerlo en acogida temporal hasta encontrarle un hogar definitivo. Jet ya fue vacunado, esterilizado, desparasitado y cuenta con microchip. Actualmente, está disponible para adopción a través de la organización Gals Best Pal.

La historia conmovió a miles de usuarios en TikTok, donde el video de su rescate superó las 500.000 reacciones. Entre los comentarios más destacados, un usuario escribió: “No hay nada más que inocencia en esos ojitos”, mientras otro agradeció a Erwin por salvarlo.

De acuerdo con datos de la ASPCA, en 2024 alrededor de 5,8 millones de perros y gatos ingresaron a refugios en Estados Unidos, de los cuales 4,2 millones lograron ser adoptados. La mayoría de los animales (60%) llegan a los refugios como callejeros, mientras que un 29% son entregados por sus dueños.

La labor de personas como Kristin Erwin recuerda la importancia de la empatía y la acción en favor de los animales que, como Jet, solo buscan una segunda oportunidad.

