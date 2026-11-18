La organización despidió al animal como un miembro muy querido de su familia y envió sus condolencias a su entrenadora, Lindsay Sielski, y al resto del equipo. Destacó que fue mucho más que un perro de búsqueda, un colega valioso y un compañero fiel. Hasta ahora no se han divulgado las causas de su…

Davey, el springer spaniel que participó en las labores de búsqueda tras los terremotos de Venezuela, falleció de forma repentina, informó el Equipo Internacional de Búsqueda y Rescate del Reino Unido (UK-ISAR) a través de su cuenta de Instagram.

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La organización despidió al animal como un miembro muy querido de su familia y envió sus condolencias a su entrenadora, Lindsay Sielski, y al resto del equipo. Destacó que fue mucho más que un perro de búsqueda, un colega valioso y un compañero fiel. Hasta ahora no se han divulgado las causas de su muerte.

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Davey integró la delegación británica que viajó a Venezuela en julio, tras el sismo del 24 de junio, como uno de los seis perros del contingente. En La Guaira, la zona más golpeada, trabajó entre edificaciones colapsadas con temperaturas de 35 °C y una humedad del 95 %. Aquella fue su última misión, se había anunciado su retiro para el 1 de agosto, cuando tenía nueve años y medio.

Su historia comenzó lejos de las zonas de desastre. Llegó siendo un cachorro inquieto al centro Dogs Trust de Shoreham, después de que sus dueños no lograran atender su exceso de energía. Allí, el personal reconoció en él un instinto de búsqueda fuera de lo común y avisó a Sielski, bombera de Lancashire Fire and Rescue Service, quien lo entrenó. Se llamaba Teddy, pero acabó llamándose Davey porque respondía al nombre "Dave".

Con los años se convirtió en uno de los perros especializados del servicio, con labores en edificios derrumbados, explosiones y búsquedas de personas desaparecidas de alto riesgo. Su primera misión internacional fue en Turquía, tras los terremotos de 2023, donde revisó hasta 40 edificios por día y localizó a dos personas que luego fueron rescatadas. Después fue desplegado en Marruecos.

Por ese trabajo recibió el premio al Perro de Búsqueda y Rescate Internacional del Año en los galardones del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), entregados en los BAFTA de Londres, además de un reconocimiento en Crufts. También fue embajador de Lancashire Fire and Rescue Service y de Dogs Trust, y visitó escuelas, la residencia oficial del primer ministro en Downing Street y el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

Este último despidió a Davey con un mensaje de agradecimiento, y usuarios de redes sociales, incluidos venezolanos, recordaron su labor en el país.

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