Simón vivió 11 años en la calle y ahora lucha contra un tumor: así puede ayudarlo

El Refugio San Miguel busca recursos para afrontar los gastos que dejó la cirugía y garantizar que Simón pueda recuperarse. Foto: Cortesía

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Simón, un perro de aproximadamente 11 años, pasó gran parte de su vida en las calles. Hace poco fue encontrado abandonado, en malas condiciones y con una grave lesión en una de sus patas que le dificultaba caminar. Desde entonces, el Refugio San Miguel, en Cundinamarca, se ha encargado de brindarle atención y buscar alternativas para ayudarlo.

De acuerdo con la información compartida por el refugio, los veterinarios advirtieron que la lesión podía estar relacionada con un problema más grave, incluso cáncer, por lo que Simón necesitaba exámenes y radiografías para determinar su condición. Sin embargo, mientras buscaban reunir los recursos necesarios, su estado empeoró debido al dolor y fue necesario realizarle una cirugía de urgencia.

La intervención finalmente se llevó a cabo, aunque el refugio no había logrado reunir todo el dinero necesario y tuvo que llegar a un acuerdo con la veterinaria para continuar pagando los gastos. Ahora Simón permanece en recuperación y requiere cuidados especiales durante el periodo postoperatorio. El refugio también debe cubrir otros gastos relacionados con su alimentación, medicamentos, exámenes y atención veterinaria.

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Buscan apoyo para su recuperación

En un mensaje difundido por el Refugio San Miguel, explicaron que el objetivo ahora es reunir recursos para afrontar los gastos que dejó la cirugía y garantizar que Simón pueda recuperarse. La organización también destacó que el perro necesita una segunda oportunidad después de haber pasado tantos años en las calles.

El refugio, una iniciativa creada para apoyar a 60 perros con discapacidades y de edad avanzada, invita a las personas a conocer la historia de Simón y sumarse a su recuperación mediante donaciones o participando en una rifa destinada a recaudar fondos para su recuperación.

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“Yo sé que no soy el perrito más bonito ni el que tiene la vida más fácil, pero también quiero vivir, quiero volver a caminar, jugar y sentirme querido”, es el mensaje que acompaña la historia de Simón en una de las publicaciones del refugio.

Las personas interesadas en ayudar, conocer más sobre el caso o consultar las campañas disponibles pueden comunicarse al 300 691 9464 o consultar la cuenta oficial de Instagram @refugio.sanmiguel1.

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