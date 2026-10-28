Vecinos de la zona, al percatarse del peligro que corría el animal, reaccionaron rápidamente extendiendo una sábana para amortiguar su caída. Sin embargo, durante el descenso, la peluda impactó contra la estructura de un balcón inferior antes de…

En medio de una angustiosa emergencia causada por un incendio en un apartamento del conjunto residencial Torres de Alejandría, en Pereira, la desesperación por escapar del fuego y el humo llevó a Molly, una perrita atrapada por las llamas, a buscar una salida extrema lanzándose desde un quinto piso.

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Murió Molly, la perrita que saltó de un piso 5 durante un incendio

Vecinos de la zona, al percatarse del peligro que corría el animal, reaccionaron rápidamente extendiendo una sábana para amortiguar su caída. Sin embargo, durante el descenso, la peluda impactó contra la estructura de un balcón inferior antes de llegar al suelo, lo que multiplicó la severidad del golpe.

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Tras el impacto, Molly fue trasladada de urgencia a un centro veterinario donde los profesionales de la salud animal le brindaron atención especializada. Las evaluaciones iniciales mostraron que la peluda presentaba quemaduras en el 70 % de su cuerpo, lesiones graves en el tórax, afectaciones en la boca y posibles fracturas.

A pesar de los intensos esfuerzos del equipo veterinario por estabilizarla y del apoyo masivo de la comunidad que siguió el caso a través de redes sociales como Plataforma ALTO, las severas heridas terminaron por ganarle la batalla. Horas después, se confirmó su lamentable fallecimiento.

La partida de Molly ha generado una ola de conmoción y solidaridad, dejando un llamado de atención sobre la importancia de incluir a las mascotas en los planes de evacuación y protocolos de emergencia ante cualquier desastre.

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