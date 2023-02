(VIDEO) Murió perrita que fue lanzada a un camión de basura en Medellín

La fundación Canes Guerreros dudaba si padecía de moquillo, por lo que la llevaron a una clínica veterinaria de confianza. Foto: Canesguerreros

El pasado sábado, en Medellín, específicamente en la calle 117 con carrera 48B, encontraron en una bolsa a una mascota en malas condiciones de salud. La perrita alcanzó a ser lanzada a un camión de basura, pero gracias al llamado de la comunidad fue rescatada antes de morir triturada por la máquina.

Después de su rescate, una joven del sector hizo una publicación en Facebook para encontrar ayuda. María Alexandra Ramírez, una animalista de la ciudad, resguardó a la mascota en su fundación Canes Guerreros.

Posteriormente, llevaron a la perrita a la Clínica Veterinaria Belén, donde la hospitalizaron inmediatamente. “Tenemos hospitalizada a la perrita que echaron en el camión de basura, nos llegó en horas de la tarde y en resumidas cuentas nos dicen que tiene una leucocitosis muy marcada, anemia, trombocitopenia, síntomas clásicos de hemotrópicos, por eso la recomendación más inmediata es PCR para saber con exactitud a qué nos estamos enfrentando y qué antibiótico debe ser usado en ella”, comentó María Alexandra para El Colombiano.

Betty, como bautizaron de cariño a la perrita, no mostraba alientos ni se movía. Por ello, en la clínica sospechaban que ella tenía un daño renal, pero el hemograma mostró que sus riñones estaban bien. La perrita requería de una ecografía con urgencia, para continuar con su recuperación.

María Alexandra publicó varios videos hablándole al animal con ternura y cuidado, dándole alimento con una jeringa y protegiéndolo. Su condición de salud era tan crítica que no podía pasar la comida. A pesar de los esfuerzos de la joven animalista y el personal veterinario, Betty falleció.

El caso de maltrato animal dejó a la joven destruida emocionalmente, porque, a pesar de sus esfuerzos por salvarlo, el acontecimiento terminó con un triste final. Erika Díaz, otra rescatista del Valle de Aburrá, publicó en sus redes sociales un comunicado sobre el caso y su desenlace fatal.

“Este caso no tiene nombre, el nivel de dolor y frustración que me ha dejado no tiene explicación, sé que Alexa Ramírez como su rescatista siempre quiso hacer lo mejor por ella como lo hace por todos, pero a uno como simple espectador lo deja en shock, así como ha dejado a más de uno que tuvimos que ver y seguir la situación de Betty. Soñé abrazándola y viéndola reír, caminar despacito, pero con tranquilidad, con seguridad de que ya nada malo le sucedería”, se lee en el post.

Antioquia ha sido protagonista de múltiples casos de crueldad contra animales en los últimos días. Hace un mes, la Fiscalía había imputado cargos a dos hombres por maltrato animal en el mismo departamento. Poco tiempo después, un perro murió tras caer de un carro en movimiento en Antioquia. El conductor se fugó después de la muerte del animal.

