A través de sus redes sociales, el exmandatario compartió emotivas palabras en homenaje a la peluda, recordándola como un miembro importante de la familia. De acuerdo con lo expresado por Obama, Sunny llegó cuando tenía poco más de…

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, informó este miércoles sobre el fallecimiento de Sunny, la perrita de raza portuguesa que acompañó a su familia desde el año 2013, durante su segundo mandato en la Casa Blanca. La mascota estaba por cumplir 14 años al momento de su deceso, ocurrido el pasado martes.

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Murió Sunny, la perrita de los Obama que acompañó a la familia en la Casa Blanca

A través de sus redes sociales, el exmandatario compartió emotivas palabras en homenaje a la peluda, recordándola como un miembro importante de la familia. De acuerdo con lo expresado por Obama, Sunny llegó cuando tenía poco más de un año e inmediatamente conquistó a todos los integrantes, incluido Bo, el primer perro de la familia, quien falleció en 2021.

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El expresidente describió a Sunny como sumamente dulce, leal y llena de energía, caracterizada por su agilidad y su espíritu protector hacia su compañero Bo. Asimismo, destacó con simpatía que, a pesar de pertenecer a una raza de agua, la mascota evitaba mojarse.

Con la partida de Sunny, se recuerda la histórica tradición de los mandatarios estadounidenses de convivir con mascotas en la residencia presidencial, una práctica compartida por múltiples jefes de Estado a lo largo de las últimas décadas.

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