Natilla tiene carácter, días buenos y días no tan buenos. Y mucho amor para quien se anime a conocerla. Foto: Dogpack

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Natilla lleva dos años esperando una familia que no se rinda con ella por ser "difícil" La Red Zoocial Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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En la fundación Dogpack hay una perrita que no encaja en el molde de lo que muchos buscan al adoptar. Se llama Natilla, y su historia es una invitación a pensar qué significa realmente darle un hogar a un animal de compañía

Natilla tiene carácter. Tiene días buenos y días no tan buenos, como cualquier animalito. No es una perrita de catálogo ni necesita ser perfecta para merecer cariño. Quienes la conocen reconocen que no es un perro para todo el mundo, pero aclaran que eso no significa que no merezca una familia.

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Su camino no ha sido fácil….