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En la fundación Dogpack hay una perrita que no encaja en el molde de lo que muchos buscan al adoptar. Se llama Natilla, y su historia es una invitación a pensar qué significa realmente darle un hogar a un animal de compañía
Natilla tiene carácter. Tiene días buenos y días no tan buenos, como cualquier animalito. No es una perrita de catálogo ni necesita ser perfecta para merecer cariño. Quienes la conocen reconocen que no es un perro para todo el mundo, pero aclaran que eso no significa que no merezca una familia.
Su camino no ha sido fácil. Tras ser devuelta por quienes la adoptaron, Natilla ha pasado dos años esperando en la fundación. Dos años en los que ha visto a otros perros partir hacia un nuevo hogar mientras ella permanece a la espera.
Por eso, lo mínimo que merece es una familia que quiera conocerla de verdad, con paciencia y con la disposición de entender que adoptar no consiste en escoger al perro perfecto, sino en comprometerse con uno real, con sus virtudes y sus retos.
Natilla no necesita gustarle a todo el mundo. Solo necesita encontrar a alguien que no se rinda con ella.
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