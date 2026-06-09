Negro lleva 15 años esperando una familia, no lo eligen por su color de pelo y edad

Negro solo sueña con una cama cómoda, algunas caricias y una familia que lo quiera para siempre. Foto: Fundación TEPA

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A sus 15 años, Negro continúa esperando la oportunidad de encontrar un hogar definitivo. Su historia, compartida por la Fundación TEPA, refleja la realidad de muchos perros mayores que pasan desapercibidos en los procesos de adopción debido a su edad y, en algunos casos, al color de su pelaje.

Negro llegó a la fundación en 2021, luego de sobrevivir en las calles de Fontibón. Desde entonces, ha permanecido en la organización, a la espera de una familia que le brinde el cariño y la estabilidad que no ha conocido durante gran parte de su vida.

Quienes lo conocen lo describen como un perro tranquilo, afectuoso y agradecido. Lejos de requerir grandes aventuras, disfruta de la compañía humana, las caricias y la comodidad de una cama donde descansar.

La Fundación TEPA busca ahora que este perrito mayor pueda pasar sus años dorados en un entorno lleno de amor y cuidados. La organización hace un llamado a las personas interesadas en la adopción para que consideren abrirle las puertas de su hogar.

Si desea conocer a Negro y brindarle una segunda oportunidad, puede comunicarse directamente con la Fundación TEPA.

Su historia recuerda que los perros mayores también merecen una familia y la posibilidad de vivir un final feliz rodeados de afecto.

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