“No deseado”: abandonan a perro con un mensaje devastador en su collar

No tenía microchip, ni identificación, ni forma de saber de dónde venía. Pero su collar hablaba por sí solo. Foto: cincyanimalcare

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando el personal del refugio Cincinnati Animal CARE recibió a Duke, no imaginaban lo que encontrarían escrito en su collar: una sola palabra dejaba en claro lo que su anterior familia pensaba de él. “No deseado” fue el mensaje que vieron quienes lo rescataron, y bastó para que todo el equipo se detuviera. No era una historia común.

Duke, un perro grande y dócil, fue hallado vagando por las calles de Oakley, Ohio, cerca de las avenidas Markbreit y Gilmore. Fue un ciudadano quien lo encontró y lo llevó al refugio. No tenía microchip, ni identificación, ni forma de saber de dónde venía. Pero su collar hablaba por sí solo.

“Es raro y profundamente triste— ver una declaración tan explícita de rechazo”, dijo Jenna Bower, vocera del refugio. Aunque muchos animales llegan a los centros de atención tras accidentes o problemas médicos, la mayoría han sido queridos en algún momento. Lo de Duke era diferente: alguien había elegido no solo dejarlo atrás, sino marcarlo con una etiqueta de abandono.

Ese gesto, según Bower, tocó una fibra sensible entre los trabajadores del lugar. “Muchos de nosotros sabemos lo que se siente no ser querido. Por eso estamos aquí”, aseguró. La historia fue compartida en la cuenta de Instagram del refugio, donde despertó una oleada de indignación y solidaridad entre personas que no podían creer que alguien tratara así a su mascota.

En Estados Unidos, según cifras de la ASPCA, el 60 % de los perros y gatos que ingresan a refugios lo hacen como animales callejeros. Solo el 29 % son entregados directamente por sus familias. Muchos, como Duke, alguna vez tuvieron un hogar. Pero algo cambió.

El refugio se propuso encontrarle un nuevo comienzo. Sabían que, por su tamaño, Duke pesa alrededor de 37 kilos, no sería fácil. Los perros grandes suelen tardar más en ser adoptados. Sin embargo, once días después de su ingreso, gracias a la difusión de su historia, Duke encontró lo que nunca debió perder: una familia que lo quiere.

“Fue adoptado por una familia maravillosa con dos hijos mayores que ya lo adoran”, contó Bower. “Historias como esta nos recuerdan por qué hacemos este trabajo. Queremos que ningún animal vuelva a sentirse así”.

Aunque celebran el nuevo hogar de Duke, desde el refugio insisten en que su caso no es único. “Hay cientos de animales aquí esperando. Todos con el mismo corazón, la misma capacidad de amar. Solo necesitan que alguien los vea”, concluyó Bower.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱