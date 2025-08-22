En Instagram, Jumbo se proclamó como el “primer supermercado pet friendly” de Chile. Foto: @jumbochile

Una iniciativa lanzada por la cadena chilena de supermercados Jumbo ha desatado conversación en redes sociales y entre expertos en bienestar animal. Se trata de un piloto de “carros PetFriendly”, diseñados especialmente para que los clientes puedan ingresar con sus perros al supermercado, sin romper las normas de salubridad.

Los nuevos carritos, que incluyen una jaula incorporada y están pensados para animales de tamaño mediano, ya se prueban en cuatro puntos de la ciudad de Santiago. la medida busca ofrecer “una solución segura, cómoda e innovadora para quienes quieren visitar el supermercado acompañados de sus mascotas”.

La novedad ha generado reacciones encontradas, tanto en redes sociales como en el gremio veterinario, abriendo un debate que también podría tocar a consumidores y autoridades en Colombia, donde el auge de espacios pet friendly ha crecido notablemente en centros comerciales y restaurantes.

Desde su anuncio, la propuesta ha generado un gran debate, especialmente en TikTok, donde usuarios compartieron su experiencia usando estos carritos con gatos y perros. “Si andabas con tu perro y justo se te olvida algo en el súper, ahora pueden entrar juntos”, escribió una usuaria. Otra comentó que fue “la salvación” cuando no sabían con quién dejar a su perrita en el auto.

En Instagram, Jumbo se proclamó como el “primer supermercado pet friendly” y acompañó el anuncio con las normas de uso: las mascotas deben permanecer dentro del carrito en todo momento, no pueden acceder a zonas de alimentos ni cafeterías y los usuarios deben limpiar el carrito después de usarlo.

La otra cara: ¿una experiencia estresante para los animales?

Pero no todos celebran la idea. La médica veterinaria y etóloga clínica Claudia Barrera cuestionó duramente la iniciativa en redes sociales: “Como etóloga, no lo recomiendo. Esas jaulas quedan con olor y feromonas de otros perros, la luz, la cantidad de personas, el piso, los sonidos, no es un lugar para perros”, señaló.

Según Barrera, este tipo de entornos pueden generar ansiedad o estrés en muchos animales y aunque podría considerarse útil en casos clínicos o emergencias puntuales, no debería promoverse como una experiencia de rutina. “Basta. Esto no es pet friendly”, concluyó.

Por otro lado, varios usuarios valoraron la iniciativa no como una excusa para pasear a sus mascotas por el supermercado, sino como una solución útil en situaciones imprevistas. Señalaron que, ante una urgencia, estos carritos evitan dejar a los animales amarrados afuera, donde corren riesgos, se estresan o incluso podrían escapar. “No iría a pasear con mi perrita al supermercado, pero a veces, después del parque, te acuerdas que necesitas algo urgente, y que puedas pasar al súper con tu peludín me parece fantástico”, opinó una usuaria en redes.

Aunque el piloto de Jumbo aún no ha llegado al país, la conversación no es ajena al contexto colombiano. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han impulsado espacios y eventos pet friendly y muchos centros comerciales ya permiten el ingreso de animales.

A medida que los animales de compañía adquieren un lugar más central en la vida de las personas, es posible que propuestas similares comiencen a implementarse en el país. Sin embargo, expertos y activistas por el bienestar animal insisten en que cualquier política de inclusión debe tener como prioridad el bienestar físico y emocional de los animales y no solo la comodidad de sus cuidadores.

