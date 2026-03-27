No hubo reencuentro ni escape: el video de los siete perros en China no era real

Varios automovilistas que observaron a los perros caminar juntos decidieron grabar lo ocurrido y dar aviso a rescatistas. Foto: Redes sociales

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La historia que conmovió a miles de internautas en distintos países resultó ser falsa. El relato, ampliamente difundido en redes sociales y replicado por varios medios, aseguraba que siete perros habían escapado de un camión donde serían vendidos para consumo y que, tras recorrer varios kilómetros, lograron regresar a casa.

El video que dio origen a la historia sí es auténtico. En él se observa a un grupo de siete perros caminando juntos por el costado de una carretera en la provincia de Jilin, en el noreste de China.

No obstante, las autoridades y medios estatales de ese país han confirmado que no existe evidencia de un escape, ni de un recorrido extraordinario de regreso a sus hogares. La narrativa que se popularizó en internet fue producto de especulaciones y reconstrucciones ficticias que se amplificaron rápidamente en redes sociales.

El caso tomó aún más fuerza cuando usuarios comenzaron a compararlo con la película De regreso a casa, generando una conexión emocional inmediata con el público. A partir de ahí, surgieron contenidos creados con inteligencia artificial, como supuestos tráilers, afiches cinematográficos e incluso escenas de reencuentros inexistentes con los dueños.

En realidad, según reportes del medio estatal City Evening News, los perros pertenecen a habitantes de zonas rurales cercanas al lugar donde fueron grabados. Los propios dueños explicaron que la presencia del grupo se debía a que una pastora alemana estaba en celo.

Expertos en medios digitales advierten que este tipo de contenidos prospera porque responde a la necesidad del público de consumir historias positivas, especialmente en medio de un entorno informativo marcado por noticias difíciles.

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