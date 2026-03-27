¿Va a viajar con su mascota? Estas recomendaciones pueden evitarle problemas de salud

Los cambios de rutina y clima pueden generar estrés en las mascotas durante los viajes. Foto: Getty Images

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Durante la Semana Santa, miles de colombianos se movilizan por el país y, cada vez con mayor frecuencia, lo hacen en compañía de sus mascotas. Esta tendencia, en crecimiento en los últimos años, ha puesto sobre la mesa la importancia de garantizar el bienestar de perros y gatos durante los viajes, especialmente en aspectos clave como la alimentación, la hidratación y la adaptación a nuevas rutinas.

Los desplazamientos prolongados, los cambios de clima y la exposición a entornos desconocidos pueden generar estrés en los animales, así como alteraciones digestivas. Ante este panorama, especialistas recomiendan anticiparse y planificar aspectos básicos del cuidado de las mascotas, con el fin de reducir riesgos durante los trayectos.

De acuerdo con expertos de Royal Canin, mantener la alimentación habitual es fundamental para evitar problemas digestivos. Los cambios bruscos en la dieta pueden afectar la salud de los animales, por lo que se aconseja conservar sus rutinas alimenticias incluso durante los viajes.

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En este contexto, el alimento húmedo aparece como una opción práctica para los desplazamientos. Este tipo de producto, que suele presentarse en latas o sobres, es fácil de transportar y servir, y además puede contribuir a la hidratación de las mascotas. Según la compañía, contiene entre un 75 % y un 80 % de agua, lo que puede ser especialmente útil durante trayectos largos o en condiciones donde el acceso al agua sea limitado.

“Viajar con mascotas también implica pensar en sus necesidades básicas, así como lo hacemos con cualquier miembro de la familia. Algo tan simple como llevar su alimento habitual o contar con opciones prácticas para alimentarlos durante el trayecto puede ayudar a que el viaje sea más tranquilo tanto para la mascota como para sus dueños”, explicó Carolina Figueroa, médica veterinaria de Royal Canin.

Uno de los errores más comunes durante los viajes, advierten los especialistas, es improvisar con la alimentación de las mascotas o suministrarles comida no adecuada para su consumo. Esta práctica puede provocar desde molestias leves hasta problemas digestivos más complejos.

Por ello, la recomendación principal es mantener la constancia, llevar suficiente alimento para todo el viaje, respetar en la medida de lo posible los horarios habituales de comida y evitar introducir cambios repentinos en la dieta.

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Además, se aconseja portar siempre agua fresca para garantizar una adecuada hidratación y considerar alternativas prácticas como el alimento húmedo durante los trayectos. En casos particulares, también es recomendable consultar previamente con un médico veterinario, especialmente si la mascota tiene condiciones de salud específicas.

Viajar con mascotas puede ser una experiencia positiva tanto para los animales como para sus cuidadores, siempre que se tomen medidas preventivas y se prioricen sus necesidades básicas.

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