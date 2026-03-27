¿Quién responde si un menor maltrata a un animal? Proyecto de ley busca sancionar a padres

En Brasil, el maltrato a perros y gatos puede ser castigado con penas de hasta cinco años de prisión. Foto: Alexandre Meneghini (Reuters)

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Un proyecto de ley en Brasil ha abierto el debate sobre quién tiene la responsabilidad en casos de maltrato animal cometidos por menores de edad. La iniciativa, conocida como Ley Orelha, propone sancionar y multar a padres y tutores cuando sus hijos incurran en actos de crueldad contra los animales, una medida que busca cerrar vacíos en la legislación actual y fortalecer la protección animal.

La propuesta surge tras el caso de Orelha, una perrita comunitaria que vivía desde hacía más de diez años en Praia Brava, en el norte de Florianópolis, Brasil. El animal murió el 4 de enero de 2026 luego de ser atacado por un grupo de adolescentes, un hecho que generó indignación a nivel nacional e internacional y movilizó a organizaciones animalistas, ciudadanos y figuras públicas.

De acuerdo con el proyecto, los padres o responsables legales podrían enfrentar sanciones económicas cuando los agresores sean menores de edad. Además, la iniciativa contempla un endurecimiento de las multas en función de la gravedad del caso, es decir, podrían duplicarse si el animal sufre lesiones graves y triplicarse en caso de muerte. También se plantean restricciones como la prohibición de adoptar animales y la pérdida de la tenencia en casos comprobados de maltrato.

La Ley Orelha ya fue aprobada en la Comisión de Constitución y Justicia de Santa Catarina, uno de los pasos clave dentro del trámite legislativo. El anuncio fue hecho por el diputado estatal y periodista Mário Motta a través de sus redes sociales.

“Amigos, hoy dimos un paso importante. La Ley Orelha fue aprobada en la Comisión de Constitución y Justicia de Santa Catarina. Un proyecto que nace del dolor, pero que debe transformarse en responsabilidad. Ahora el proyecto continúa su camino hacia la votación final. Seguimos atentos, firmes y sin retroceder. Justicia por Orelha", escribió Motta en su cuenta de Instagram.

El caso de Orelha no solo expuso la crueldad hacia los animales que aún existe en muchas partes del mundo, sino que también evidenció fallas estructurales en la prevención del maltrato animal. La magnitud de la reacción ciudadana, tanto en las calles como en redes sociales, donde se viralizó la etiqueta #JustiçaPorOrelha, puso presión sobre las autoridades para avanzar en medidas concretas.

Ahora, el proyecto continuará su trámite hacia la votación final. Mientras tanto, en Brasil, el caso ha sido aprovechado por diferentes sectores políticos para reabrir discusiones de fondo. Por ejemplo, algunos grupos impulsan la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 16 años, un debate que guarda paralelos con discusiones recurrentes en Colombia tras casos de violencia cometidos por menores. Por su parte, las organizaciones dedicadas a la protección de los animales exigen penas más duras y una aplicación efectiva de la ley.

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