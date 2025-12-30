“No son peluches”: Kim Kardashian enfrenta críticas por regalar cachorros en Navidad

Además de los nuevos cachorros, Kim y sus hijos han tenido reptiles, entre ellos un dragón barbudo llamado Speed. Foto: Kim Kardashian IG

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) expresó su rechazo a la decisión de Kim Kardashian de regalar un cachorro a cada uno de sus hijos durante las celebraciones navideñas. La crítica fue difundida a través de un comunicado enviado a la revista PEOPLE el pasado 28 de diciembre.

Según detalló la fundadora de la organización, Ingrid Newkirk, la empresaria perdió una valiosa oportunidad de promover la adopción responsable de animales. “Los cachorros no son peluches”, señaló, cuestionando que figuras públicas con gran influencia no utilicen su alcance para fomentar la adopción desde refugios y el cuidado responsable de las mascotas.

Newkirk exhortó tanto a Kim Kardashian como a su hermana Khloé, quien igualmente regaló un perro a su familia, a considerar apoyar refugios locales, campañas de adopción o jornadas de esterilización.

Los animales fueron destinados a sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm, fruto de su relación con el rapero Kanye West. En una de las publicaciones, la empresaria escribió: “Cada niño recibió un cachorro”.

Hasta el momento, ningún representante de Kardashian ha emitido declaraciones oficiales en respuesta a las críticas. No obstante, la familia ha sido conocida por tener numerosas mascotas a lo largo de los años, incluidos perros, reptiles y otros animales.

Más allá de la controversia, organizaciones defensoras de los animales recuerdan que regalar mascotas implica una gran responsabilidad a largo plazo. Adoptar con conciencia, evaluar el compromiso que requiere el cuidado de un animal y evitar decisiones impulsivas son aspectos clave para reducir el abandono y promover el bienestar animal.

En ese sentido, especialistas coinciden en que los animales no deben considerarse obsequios, sino miembros permanentes del hogar que requieren tiempo, atención y responsabilidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱