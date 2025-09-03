La diferencia en la atención a dos hermanas por el color de su pelaje preocupa a una fundación en España. Foto: @patrullacaninamadrid

Tara y Maggie son dos cachorras hermanas que comparten la misma edad, el mismo cruce de razas y una ternura que desborda. Sin embargo, el destino les ha jugado cartas muy distintas. Mientras Tara, de pelaje claro, ha despertado el interés de cientos de posibles adoptantes, Maggie, de pelaje negro, sigue siendo prácticamente ignorada. Ambas están al cuidado de Patrulla Canina Madrid, una organización protectora de animales en España, que ha publicado con preocupación cómo el color de su pelaje está marcando el rumbo de sus vidas.

Tara es una perrita mestiza de labrador, de pelaje dorado claro, cuya dulzura ha logrado conquistar incluso a quienes la han visto solo a través de una pantalla. Su video de presentación en redes sociales ya supera las 100.000 reproducciones y ha despertado un gran número de solicitudes de adopción. Su personalidad encantadora la convierten en una candidata ideal para cualquier hogar.

Maggie, por otro lado, es su hermana. Tiene el mismo cruce de raza, el mismo tamaño y la misma ternura. Pero su pelaje negro parece haberle jugado en contra: su video no supera las 7.000 reproducciones y son muy pocas las personas que han mostrado interés en adoptarla.

Desde Patrulla Canina Madrid aseguran que este fenómeno no es nuevo. Dicen que la discriminación hacia animales de pelaje negro, conocida como “black dog syndrome”, es tristemente común en refugios de todo el mundo. En muchas ocasiones, los perros y gatos negros son ignorados o permanecen más tiempo esperando una familia.

“Nos entristece profundamente que los perros y gatos de color negro, como Maggie, suelan despertar menos interés para ser adoptados, una realidad que nos parece muy injusta”, aseguró el refugio en sus redes sociales.

Tanto Tara como Maggie son aptas para convivir con gatos y están listas para integrarse en un nuevo hogar. Ambas son saludables, juguetonas, curiosas y afectuosas. La única diferencia entre ellas es el color de su pelaje. Y, sin embargo, esa diferencia está determinando el futuro de cada una.

Casos como este demuestran la importancia de mirar más allá de las apariencias y tomar decisiones conscientes a la hora de adoptar. Un cachorro negro no es menos adorable, ni menos amoroso. Maggie merece la misma oportunidad que su hermana de vivir en un hogar lleno de amor.

La organización espera que visibilizar esta situación despierte conciencia en los futuros adoptantes y ayude a romper con los prejuicios que siguen afectando a miles de animales.

