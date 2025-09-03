Tamara fue abandonada a sus 11 años, ahora busca un hogar de paso que la cuide

Tamara tiene 11 años y, a pesar de haber sido abandonada, aún conserva la esperanza de encontrar un hogar donde envejecer con amor. Foto: @doggyinhome

La Fundación Doggy In Home, reconocida por su trabajo en el rescate y rehabilitación de animales abandonados y maltratados en Bogotá, está en busca de un hogar de paso para Tamara, una perrita mestiza de 11 años que, a pesar de su edad, goza de buena salud y mantiene un carácter activo y cariñoso.

Tamara llegó a la fundación tras ser abandonada por su “familia”, una historia que, aunque dolorosa, se repite con frecuencia entre animales mayores que son descartados cuando ya no son jóvenes. Según relató el equipo de la fundación a través de su cuenta de Instagram (@doggyinhome), “cuando llegó Tamara, le prometimos que jamás volvería a ser abandonada y que encontraríamos a la mejor familia del mundo”.

Durante sus primeras semanas en el refugio, Tamara mostró señales de tristeza, pero pronto entendió que estaba a salvo, rodeada de cuidados y cariño. Sin embargo, encontrarle un hogar definitivo ha sido difícil. “Nos duele que por su edad la rechacen. Les garantizo que se pierden de una gran compañía”, afirmó la fundación en su publicación.

Doggy In Home ha pausado temporalmente las iniciativas de adopción y ahora enfoca sus esfuerzos en conseguirle un hogar de paso, donde Tamara pueda continuar viviendo en un ambiente de tranquilidad, compañía y respeto. “Muchas personas nos han dicho que no pueden adoptarla porque ‘se va a morir muy pronto’ y que les daría muy duro, pero los invitamos a pensar más en la calidad de vida que se le puede ofrecer mientras esté viva”, expresaron.

Desde su creación, la fundación ha rescatado y rehabilitado a cientos de perros y gatos, y promueve activamente la adopción responsable y la figura del hogar temporal como una herramienta vital para el bienestar de los animales en situación vulnerable.

Las personas interesadas en ofrecerle un hogar de paso a Tamara pueden comunicarse a través del número 317 775 2259 o escribir directamente por a sus redes sociales (@doggyinhome), donde también podrán conocer más historias de rescate y procesos de adopción.

Doggy In Home reitera su compromiso con aquellos animales que, como Tamara, siguen esperando una segunda oportunidad. Su historia recuerda que la edad no es una barrera para dar ni recibir amor.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

