Sussy, la perrita más abuelita de una fundación en Cundinamarca, aún busca hogar

Durante más de una década, Sussy fue una perrita leal y amorosa. Compartió con su familia humana momentos de alegría y también de dificultad, siempre presente y fiel. Sin embargo, un trágico accidente de tránsito cambió por completo su destino: su papá humano falleció, dejándola a ella y a su hermano peludo completamente solos.

Eso ocurrió hace tres años. Desde entonces, Sussy vive en la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, ubicada en Chía, Cundinamarca, que ha sido su hogar temporal. Su hermano tuvo mejor suerte: fue adoptado por una nueva familia hace dos años. Pero Sussy, la más abuelita del refugio, sigue esperando. Hasta ahora, nadie ha mostrado interés en darle una segunda oportunidad.

“Ella regaló sus mejores años a una familia. Queremos que su última etapa, su digna jubilación, sea en un hogar lleno de amor, calor de familia y comida deliciosa”, afirman desde la fundación.

A pesar de su edad avanzada, Sussy goza de buena salud, está esterilizada, vacunada y desparasitada. Es tranquila, educada, dulce y afectuosa, una compañera ideal para alguien que entienda el valor de acompañar a un animal en su etapa dorada.

Desde la fundación explican que muchas personas se detienen en su edad, sin ver la nobleza de su mirada ni el cariño que aún tiene por entregar. “No hay nada más triste que una perrita tan dulce, educada y amorosa pase su últimos días en un refugio”, dijeron.

La historia de Sussy ha sido compartida en las redes sociales de la organización (@adoptaunbuenamigochan), con la esperanza de que una familia pueda cambiarle el destino. Además, quienes decidan brindarle un hogar, recibirán un detalle especial como símbolo de gratitud por abrirle las puertas a una de las “invisibles” de la fundación.

Sussy no necesita mucho. Solo un rincón cálido, un plato lleno y una mano que la acaricie.

Si quiere conocer más sobre Sussy o esta interesado en adoptarla, puede escribirle directamente a la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan a través de su cuenta en Instagram @adoptaunbuenamigochan.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

