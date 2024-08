Nueva ley: hasta cinco años de prisión a quien robe perritos, ¿por qué esto es un avance?

Antes, el robo de un perro era considerado como el hurto de un celular en Reino Unido. Foto: Freepik

Activistas en Reino Unido han acogido con satisfacción una nueva normativa que entró en vigor el pasado sábado 24 de agosto, ya que con esta se espera condenar a quienes roben perritos, hasta a cinco años de prisión.

Además, según lo que cuenta el medio matutino The Mirror, esta ley también es una victoria, porque hasta el momento las mascotas han sido tratadas como cualquier otra propiedad privada. No obstante, con la nueva medida de Sustracción de Mascotas, propuesta por la exdiputada conservadora Anna Firth, se reconoce por primera vez que son miembros de la familia.

La idea de sancionar estas acciones mal intencionadas, partió porque cada año se producen alrededor de 2.000 robos de perros y 400 robos de gatos, de acuerdo con el parlamento inglés. Y al penalizar el robo de las mascotas se reconoce el sufrimiento que experimentan los animales al ser tomados de sus casas.

Paula Boyden, directora veterinaria de Dogs Trust, dijo al medio británico que está “encantada” de que la ley finalmente reconozca el “vínculo emocional” entre los perros y sus dueños. Y añadió: “Que le roben a su querida mascota es una experiencia extremadamente estresante y desgarradora. Para la mayoría de dueños, las mascotas son miembros más de la familia, y separarse de ellas, sin saber dónde están, es devastador”.

Asimismo, agregó que “sin embargo, a pesar del evidente impacto emocional que el robo de mascotas tiene en las familias y los propietarios, hasta ahora no se había tratado de manera diferente al robo de teléfonos móviles o portátiles”.

Cuando la ley fue aprobada por el Parlamento con el apoyo de todos los partidos a principios de este año, la señora Firth aclaró que las mascotas no son meros elementos de la vida de las personas, que son seres sintientes, y no está bien que la ley no distinga esto.

