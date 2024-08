Pensó que su perrita había muerto hace ocho años, pero repentinamente apareció

Esta es Roxy, la canina que volvió a su hogar tras casi una década. Foto: Magdalena Klubczuk WS

Tras ocho años sin saber de su perrita, una mujer se reencontró con ella tras su desaparición. Se trata de Magdalena Klubczuk, quien inicialmente temía que su Shih Tzu de tres años, llamada Roxy, hubiera sido atropellada o raptada después de desaparecer de su jardín en la primavera de 2013, en Gales.

Luego de darse cuenta de que su mascota no estaba ahí, la mujer de 35 años dedicó dos semanas buscando a su más preciada compañera. Llamó a muchos veterinarios locales con la esperanza de encontrarla y alertó a la comunidad, de acuerdo con lo que informó el periódico Daily Post. Sin embargo, después de un tiempo, Magdalena se resignó al hecho de que Roxy no volvería.

La primera sorpresa llegó cuando descubrió, a las 11 de la noche que la pequeña peluda había sido vista corriendo por las calles de Buckley, una localidad de Gales. Luego, La canina que vagaba libremente fue llevada al Skylor’s Animal Rescue, un albergue en que la escanearon para ver si tenía un microchip.

Así, el dueño del lugar pudo obtener los datos de contacto de Magdalena y reunir a la mascota y a su humana. “Cuando recibí la llamada telefónica les dije que no era posible. Hemos pasado todos estos años pensando que estaba muerta”, comentó Magdalena al medio inglés.

Quien recordó el día en que todo pasó. Ella estaba en el trabajo y, mientras que la perrita estaba en casa con su hijo y hermano, la puerta de la casa estaba abierta para que la mascota saliera al jardín, pero al terminar su jornada y llegar a su hogar se dio cuenta que la peluda se había ido.

Aunque tenía un collar con los datos de Magdalena y un chip, lo primero que pensó sobre Roxy es que había sido robada o que alguien la había atropellado. Emprendió la búsqueda, pero con el tiempo la esperanza se desvaneció.

“Cuando me llamaron a decir que había aparecido, les dije que no era posible porque mi perro estaba a mi lado en el sofá. Luego me di cuenta de que estaba hablando de Roxy”, dijo la tutora de la canina y agregó sobre la peluda que ahora “se ve bien, pero está muy delgada y al parecer tiene un tumor, pero estará saludable. Además, fue un reencuentro tan emotivo, porque sintió que Roxy la reconoció cuando la vio”.

