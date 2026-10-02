Mientras la mayoría de las familias prioriza la adopción de cachorros, animales como Osa suelen quedar relegados en los albergues durante sus…

En las instalaciones de la Fundación Salvando Huellitas, en Popayán, habita Osa, una perrita en su etapa sénior que ha transcurrido un largo periodo de tiempo a la espera de ser adoptada. A pesar de los estragos evidentes de la edad, reflejados en el desgaste de su dentadura, el encanecimiento de su pelaje y un andar mucho más pausado, la peluda conserva una disposición afectuosa con los seres humanos.

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Osa ya está viejita, pero su corazón conserva todo el amor para una familia

Mientras la mayoría de las familias prioriza la adopción de cachorros, animales como Osa suelen quedar relegados en los albergues durante sus años dorados. Sin embargo, su estado de salud y temperamento le permiten adaptarse pacíficamente a un entorno familiar que le brinde el refugio y los cuidados de bienestar necesarios para su vejez. Las personas interesadas en brindarle una oportunidad de adopción o conocer más sobre su proceso pueden comunicarse directamente a través de la línea de WhatsApp 321 574 3886.

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Adoptar a un perro en edad avanzada representa un acto de empatía de enorme valor. Estos animales destacan por ofrecer una convivencia tranquila, pues su carácter está consolidado, no requieren el nivel de adiestramiento intensivo de un cachorro y suelen mostrar una gratitud profunda hacia quienes los acogen. Brindarles un espacio digno en su etapa final transforma sus vidas y garantiza que transcurran sus últimos años rodeados de afecto y protección.

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