 

Publicidad

Padme, la perrita rescatada que se convirtió en terapeuta en Medellín

Su presencia ayuda a reducir los niveles de ansiedad, aminorar la sensación de dolor y renovar el estado de ánimo de los enfermos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
Tras ser rescatada, Padme comenzó un proceso de entrenamiento para participar en intervenciones asistidas con animales.
Tras ser rescatada, Padme comenzó un proceso de entrenamiento para participar en intervenciones asistidas con animales.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

De vagar por las calles de Moñitos, en las costas del Caribe colombiano, a convertirse en un pilar fundamental para la recuperación emocional de decenas de personas en Antioquia. Ese ha sido el camino de Padme, una perrita criolla que hoy recorre los pasillos de la Clínica Las Américas en Medellín para llevar consuelo, afecto y serenidad a quienes enfrentan momentos críticos de salud.

Su labor se enmarca en las intervenciones asistidas con animales, una iniciativa orientada a complementar la atención médica tradicional. Junto a la médica psiquiatra Andrea Castrillón, la canina visita las unidades de cuidados intensivos (UCI) y de cuidados especiales (UCE). Mediante encuentros breves y estructurados —un máximo de cinco intervenciones repartidas en una hora—, su presencia ayuda a reducir los niveles de ansiedad, aminorar la sensación de dolor y renovar el estado de ánimo de los enfermos.

Aunque estas terapias no sustituyen los procedimientos ni los medicamentos prescritos, su impacto en el entorno hospitalario resulta indiscutible. Además de brindar contención emocional a los convalecientes, la cercanía de Padme quiebra la rigidez de la rutina clínica, creando espacios de calidez y empatía que involucran tanto a las familias como al propio cuerpo médico.

La historia de Padme no solo refleja una segunda oportunidad de vida tras su rescate, sino que revalida el enorme valor terapéutico del vínculo entre humanos y animales, consolidándose como un símbolo de esperanza en medio del dolor.

Le puede interesar

Perros

Murió Molly, la perrita que saltó de un piso 5 durante un incendio

Perros

El bienestar animal detrás de la compra de perros de seguridad en Bogotá

Perros

Humboldt, el sabueso que ayuda a la ciencia e investigación en silencio

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

Animales

El Espectador

Estilo de Vida

La Red Zoocial

Mascotas

Medellín

Noticias hoy

Perros

Terapia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido