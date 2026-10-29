Padme, la perrita rescatada que se convirtió en terapeuta en Medellín

Su labor se enmarca en las intervenciones asistidas con animales, una iniciativa orientada a complementar la atención médica tradicional. Junto a la médica…

De vagar por las calles de Moñitos, en las costas del Caribe colombiano, a convertirse en un pilar fundamental para la recuperación emocional de decenas de personas en Antioquia. Ese ha sido el camino de Padme, una perrita criolla que hoy recorre los pasillos de la Clínica Las Américas en Medellín para llevar consuelo, afecto y serenidad a quienes enfrentan momentos críticos de salud.

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Su labor se enmarca en las intervenciones asistidas con animales, una iniciativa orientada a complementar la atención médica tradicional. Junto a la médica psiquiatra Andrea Castrillón, la canina visita las unidades de cuidados intensivos (UCI) y de cuidados especiales (UCE). Mediante encuentros breves y estructurados —un máximo de cinco intervenciones repartidas en una hora—, su presencia ayuda a reducir los niveles de ansiedad, aminorar la sensación de dolor y renovar el estado de ánimo de los enfermos.

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Aunque estas terapias no sustituyen los procedimientos ni los medicamentos prescritos, su impacto en el entorno hospitalario resulta indiscutible. Además de brindar contención emocional a los convalecientes, la cercanía de Padme quiebra la rigidez de la rutina clínica, creando espacios de calidez y empatía que involucran tanto a las familias como al propio cuerpo médico.

La historia de Padme no solo refleja una segunda oportunidad de vida tras su rescate, sino que revalida el enorme valor terapéutico del vínculo entre humanos y animales, consolidándose como un símbolo de esperanza en medio del dolor.

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