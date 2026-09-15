Durante la recepción, vistiendo aún sus trajes de novios y rodeados por las donaciones obtenidas, los recién casados expresaron su motivación para llevar a cabo esta iniciativa:

Arturo y Diana decidieron celebrar su matrimonio de una manera diferente y con un firme propósito social. En lugar de solicitar los obsequios tradicionales de lista de bodas, la pareja pidió a sus invitados que regalaran bolsas de alimento para perros, destinadas a ser donadas a una fundación de rescate animal.

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Pareja pide a los invitados a su boda alimento para perros en lugar de regalos

«En este día que estamos celebrando el amor queremos llenar aún más el mundo de amor. Por eso hemos decidido pedirles a nuestros invitados que, como regalo de bodas, nos trajeran una bolsita de alimento que donaremos a una fundación para hacer felices a muchos peluditos».

Además de recolectar la ayuda para los animales vulnerables, la pareja aprovechó el momento para enviar un mensaje a la comunidad y motivar a otros novios a replicar la acción en sus celebraciones:

«Queremos invitar a todas las parejas que se casan en esta temporada a que nos roben la idea, y que llenemos el mundo de aún más amor».

La iniciativa no solo permitió abastecer de comida a perros necesitados, sino que también generó un amplio impacto en redes sociales tras la difusión del video del evento, donde cientos de personas destacaron el gesto solidario de la pareja como un ejemplo de empatía y compromiso social al iniciar su vida en matrimonio.

@mardi1097 En un día donde celebramos tanto amor, quisimos llenar el mundo de muuucho más amor. Los invitamos a que nos roben esta idea y que llenemos las barriguitas de esos seres que nos hacen tan felices 🥺🤭. Muchas gracias a todos nuestros invitados por apoyarnos con esta causa, los queremos a todos ❤️. 📷 Video y producción @Camilo Music @Caluva Music 🗺️ Locación @Papos Campestre 😺🐶 @Fundación Adopta Un Amigo #boda #wedding #bride #groom #animalitos ♬ sonido original – Diana Ramírez.

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