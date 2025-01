Patinador evita accidente aéreo en Washington al no poder viajar con su perro

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que el avión regional chocó con un helicóptero cuando se acercaba a la pista alrededor de las 9:00 p.m. Foto: AFP / @jon_maravillaa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La noche de ayer, miércoles 29 de enero, un trágico accidente aéreo en Washington conmocionó al mundo entero. Un avión comercial colisionó con un helicóptero Black Hawk del Ejército mientras se aproximaba al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Estados Unidos. Entre los pasajeros del avión, estaban figuras reconocidas del patinaje artístico.

Uno de los deportistas que iba a abordar el avión era Jon Maravilla, un talentoso patinador de 20 años de origen mexicano. Maravilla estaba en Kansas con su equipo de patinaje tras participar en un torneo en Wichita. Había comprado un pasaje para el vuelo 5342 de American Airlines con destino a Washington. Pero al momento de hacer el check-in, las autoridades le informaron que no podría viajar con su perro, ya que no cumplía con las políticas de la aerolínea debido a su tamaño.

“No entendía por qué de repente ya no era posible traer a mi perro. Era nuestro vuelo de regreso, y no me imaginaba dejarlo atrás”, explicó Maravilla a la agencia rusa RIA Novosti. Con el corazón dividido, el patinador decidió renunciar al vuelo y viajar por carretera hacia Washington para no separarse de su mascota. “No podía dejarlo, así que tomamos la decisión de conducir”, agregó.

Poco después, en medio de su trayecto, Maravilla se enteró del terrible accidente aéreo. Su decisión, que en principio parecía un simple obstáculo de su viaje, le había salvado la vida.

Maravilla es conocido por su exitosa carrera en el patinaje artístico y su colaboración con la patinadora Saya Carpenter, quien aún se desconoce si tomó el vuelo. Mientras tanto, las autoridades siguen con los esfuerzos de recuperación y la cifra exacta de víctimas aún no se ha confirmado.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱