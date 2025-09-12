¿Pensando en llevar a su perro al trabajo? Esto aprendió una dueña tras intentarlo

Si usted está pensando en llevar a su compañero peludo al trabajo, la clave es asegurarse de que el lugar sea pet friendly. Foto: @katjastefanec

Un Jack Russell terrier demostró en TikTok que no todos los perros reaccionan como se espera cuando los llevan a la oficina. El video, publicado por su dueña, la creadora de contenido Katja Stefanec, superó las 186.000 reproducciones al mostrar cómo el pequeño can la ignoró por completo al verla detrás de una puerta de vidrio, comportándose “como si no la conociera”.

La escena generó miles de comentarios y abrió, una vez más, el debate sobre los pros y contras de permitir mascotas en el lugar de trabajo. Según un estudio de 2021, integrar perros a la rutina laboral puede mejorar el bienestar de empleados y animales, reducir el estrés y favorecer la construcción de la cultura organizacional. Sin embargo, los expertos insisten en que este beneficio solo se alcanza cuando las empresas cuentan con horarios flexibles, comunicación abierta y espacios adaptados.

Leigh Siegfried, especialista en comportamiento canino y fundadora de la organización Opportunity Barks, explicó que llevar al perro a la oficina “puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida”. Para muchos trabajadores, señaló, el simple hecho de no tener que correr a casa para atender al animal reduce la ansiedad y permite ahorrar en cámaras o actividades que lo entretengan cuando está solo.

Aun así, Siegfried recomendó cautela: tanto el empleador como el dueño deben preparar al animal y al entorno antes de dar el paso. Un perro mal socializado, con miedo o demasiado enérgico, podría generar tensiones en lugar de acercar a los equipos.

El caso del Jack Russell que se hizo viral es un recordatorio simpático de que cada mascota tiene su propia personalidad. Si está pensando en llevar a su compañero peludo al trabajo, la clave es asegurarse de que el lugar sea pet friendly, que el perro esté tranquilo entre desconocidos y que haya normas claras para todos.

Así, la experiencia no solo será un buen contenido para redes, sino una oportunidad real de compartir la jornada laboral con quien le mueve la cola.

