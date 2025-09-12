Perrita que perdió sus patas traseras y fue devuelta necesita otra oportunidad

Quien desee adoptarla debe tener en cuenta que es una perra con necesidades especiales. Foto: Twenty Paws Rescue

Cola, una perrita con discapacidad que conmovió a miles con su historia de resiliencia, enfrenta ahora un nuevo desafío: encontrar otra familia que le dé el hogar definitivo que merece.

Rescatada en 2020 de las calles de India junto a su hermano Floofy, durante la pandemia de COVID, Cola fue atendida por Kannan Animal Welfare. En marzo de 2023, emprendió un largo viaje hasta Estados Unidos, donde fue acogida por el centro de rescate y rehabilitación Twenty Paws Rescue (TPR), que opera en el área triestatal de Nueva York.

Cuando llegó al país, ya había perdido sus dos patas traseras debido a lesiones cuyo origen sigue siendo un misterio. “Algo le pasó, no sabemos exactamente qué, pero quedó tan gravemente herida que perdió ambas patas traseras”, explicó Rachel, cofundadora de TPR, a Newsweek.

Al principio, Cola se mostró tímida y asustada, un comportamiento comprensible tras pasar de un refugio en India a un hogar de acogida en otro continente. Sin embargo, con el tiempo ganó confianza y aprendió a adaptarse a la vida sobre dos patas. Hoy corre, sube escaleras y demuestra que no existen límites para su espíritu.

Su historia inspiró tanto que la empresa Royal Canin decidió apoyar su adopción, ofreciendo un año de alimento gratuito a quien le diera un hogar. Poco después, Cola, equipada con una silla de ruedas personalizada en 3D, fue adoptada.

Parecía el final feliz que todos esperaban, pero, lamentablemente, no duró. Después de ocho meses, su familia adoptiva decidió devolverla, al no lograr una buena convivencia con los otros animales del hogar: tres perros y dos gatos. Según un portavoz de Royal Canin, la decisión fue difícil, pero tomada desde el amor y la responsabilidad, con el objetivo de encontrar un lugar donde Cola pueda desarrollarse plenamente.

Ahora, Cola permanece con su anterior familia mientras se le busca un nuevo hogar. Quien desee adoptarla debe tener en cuenta que es una perra con necesidades especiales: es incontinente, aunque esto puede manejarse con pañales y un arnés. A cambio, ofrece una compañía excepcional y un corazón lleno de amor.

Cola, que hoy tiene cuatro años, sigue demostrando que la fortaleza y la ternura pueden ir de la mano. Ella espera por alguien que esté dispuesto a abrirle las puertas de su hogar y a compartir la alegría de convivir con una perrita única.

